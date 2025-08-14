Jen v Praze letos došlo už k 1762 vloupáním do vozidel. Tamní policisté za poslední týdny řeší desítky případů. Šoféři podle policie stále opakují tytéž chyby. Řidič by neměl zanechávat v autě zdánlivě cenné předměty, například kameru na záznam jízdy. „I ta může zloděje nalákat k odcizení, a to je velmi jednoduché. Dochází k rozbití bočního okénka a kam pachatel dosáhne, to z auta vytáhne a odchází,“ popsal policejní preventista Ondřej Penc. Další častou chybou je zanechávání věcí za zadní sedačkou nebo za sedačkou spolujezdce. Řidiči se podle Pence mylně domnívají, že věci tak budou schované. „Ale není tomu tak a samozřejmě to přitahuje pozornost.“
K vykradení auta stačí sekundy. Řidiči zlodějům často „práci“ usnadňují
2 minuty