Buffettovo oznámení o odchodu do penze vzbudilo pozdvižení

Nad efektivitou restriktivních opatření administrativy Donalda Trumpa se vznáší otazníky, čeká se i na odpovědi velkých hráčů amerického byznysu. To platí i pro muže, kterého svět zná jako věštce z Omahy. Warren Buffett oznámil, že s koncem roku odejde do důchodu, což způsobilo pozdvižení. Investoři ale zároveň čekali, jak jeden z nejbohatších lidí světa naloží se svými obřími finančními rezervami. Buffett je ale zmátl, když oznámil, že téměř 350 miliard dolarů, které společnost drží v hotovosti, zatím nikam neinvestuje. Zároveň tím naznačil, jak nejistý je podle něj v současnosti akciový trh. A kritizoval, jak na něj v současnosti působí chaoticky zaváděná a zase rušená cla. „Obchod by se neměl využívat jako zbraň,“ uvedl Buffett.