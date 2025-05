Společně bojujeme proti terorismu, řekl v Praze Zelenskyj

Ukrajina podle prezidenta Volodymyra Zelenského vnímá českou pomoc v boji proti ruské agresi včetně muniční iniciativy jako společný boj proti terorismu. Uvedl to po setkání se šéfkou sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09). Ta zdůraznila, že ukrajinští vojáci zachránili celou Evropu před ruskou agresí, když ji dokázali zastavit. ČT nabídne v 18:15 exkluzivní rozhovor se Zelenským a prezidentem Petrem Pavlem.

Šéfka sněmovny Zelenskému na úvod představila místopředsedy včetně zástupců opozičního ANO a Pirátů. Ve Sněmovní ulici platila od rána omezení, zejména pro automobily, které zde nesměly ani parkovat. Přístupy částečně zahradily kovové zábrany, u nichž hlídkovali policisté.

„Na Ukrajině si velice vážíme veškeré pomoci, které se nám dostává od České republiky. Bereme to jako společný boj proti terorismu,“ prohlásil Zelenskyj. Poukázal jak na humanitární projekty, tak na muniční iniciativu, v jejímž rámci by mohla Ukrajina obdržet do konce roku ještě 1,8 milionu kusů velkorážní munice.