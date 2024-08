Česká muniční iniciativa Ukrajině pomohla získat rovnováhu, říká Zvaryč

S pomocí české muniční iniciativy se podle nového ukrajinského velvyslance v Česku Vasyla Zvaryče podařilo napadené zemi získat větší rovnováhu mezi tím, kolik munice je na straně Ruska a kolik na straně Ukrajiny. Před iniciativou to bylo 1:10 pro Rusko, teď jsou obránci někde na 1:3, řekl v Událostech, komentářích. Zmínil také, že Ukrajina se má podle něj právo bránit všemi prostředky, které jsou k dispozici, a to i na území Ruska.

Představitelé Ukrajiny vůbec poprvé připustili, že jejich síly ve větším měřítku operují na území Ruska. Vedoucí prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak prohlásil, že veškeré vojenské akce, včetně těch na ruské straně hranice, jsou odpovědí na agresi Moskvy. Zvaryč řekl, že nejnovější vývoj nemůže komentovat. „Ale co musím zdůraznit, je, že Ukrajina má právo se bránit všemi prostředky, které jsou k dispozici, a to i na území Ruska,“ řekl.

Zvaryč vnímá jako důležité, že na Ukrajinu už dorazily F-16, což podle něj jednoznačně změní situaci na bojišti. „Samozřejmě jich potřebujeme víc,“ poznamenal. Velvyslanec zároveň ocenil českou muniční iniciativu. „S pomocí české iniciativy se nám podařilo získat větší rovnováhu mezi tím, kolik munice je na straně Ruska a na straně Ukrajiny. Před iniciativou to bylo 1:10, tedy pro Rusko, teď jsme někde na 1:3, a to je velmi slibné číslo. Skutečně doufáme, že ta munice povede k dalšímu úspěchu,“ řekl.

Je třeba bojovat s ruskou propagandou, říká Zvaryč

Situace na frontě podle něj sice je napjatá, nikoliv však beznadějná. „A odvážní ukrajinští vojáci dál odrážejí ruský útok, zejména u Pokrovsku,“ sdělil s tím, že nikdo na ukrajinské straně nechce jakékoliv ústupky. „Nechceme se vzdávat ukrajinského území. Budeme bojovat až do vítězství a rozhodně vyhrajeme,“ věří.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno v rozhovoru pro francouzská média promluvil o referendu, které by mělo rozhodnout o tom, jestli si ukrajinští obyvatelé přejí mír za cenu postoupení území Rusku. „Co náš prezident tady chtěl zdůraznit, je to, že je to opravdu na Ukrajincích, aby rozhodli o tom, co udělají se svým vlastním územím. A slyšíme z různých zemí, které by chtěly obchodovat s územím Ukrajiny, což je ale pro nás nepřijatelné. A přesně to náš pan prezident chtěl zdůraznit,“ vysvětlil Zvaryč.