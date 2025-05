Evropské peníze pro Česko možná klesnou až na polovinu

„Počítáme, že by se alokace pro Českou republiku měla snížit o třicet až padesát procent, což s sebou nese povinnost cílit tyto prostředky více na efekt, který přinesou České republice. Nicméně pořád bychom měli být – nebo počítáme s tím, pokud nedojde k rozšíření – čistí příjemci,“ uvedl vrchní ředitel Sekce koordinace evropských fondů, mezinárodních vztahů a cestovního ruchu ministerstva pro místní rozvoj Stanislav Schneidr.

Díky unijním penězům se v Česku vybudovalo či zmodernizovalo 710 pracovišť záchranného systému nebo obnovilo přes šest set památek. Peníze šly také do silnic a dálnic, železničních tratí nebo cyklostezek. V součtu šlo o necelých 8400 kilometrů.

„Patříme ke špičce. Musím říct, že za těch dvacet let tomu nebylo tak vždy, byli jsme mnohdy i na chvostu. Nyní jsme zhruba na čtvrtém místě v celé Evropské unii. Ale opět musím zdůraznit, není to jen o tom samotném čerpání prostředků, to jsme se naučili dobře, a nyní se musíme koukat i na to, co to přináší ve zvyšování kvality života v České republice,“ poznamenal Schneidr.