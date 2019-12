Zmatek na železnici. Na některých tratích v neděli poprvé vyjeli soukromí dopravci

„Myslím si, že společnost RegioJet si aspoň vyzkoušela, jak nasadit zálohový vůz. Teď na něj čeká, bude připraven na další jízdu,“ komentoval to náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Komínek (KSČM).

Nakonec ale po chvíli dorazil – prázdný, bez cestujících, tažený jinou jednotkou stejné firmy. Nejdříve se nikdo nechtěl bavit o tom, co se stalo. Pak ale přijela inspekce krajských úředníků i s náměstkem hejtmana. Dozvěděli se o problémech s převodovkou. Selhal i pokus o její opravu. Nastalo tedy čekání na mechaniky, aby vše posoudili.

Mezitím přišla zpráva, že na trati u Chomutova uvízl i další vlak RegioJetu. Zřejmě právě ten, který přitáhl neschopný motorák. Za ním jel rychlík ČD a nabral kvůli tomu zpoždění skoro hodinu.

Nepovedený start RegioJetu

„Cestujícím se samozřejmě omlouváme za tento ne příliš povedený start. Už jsme posílili tým techniků o posily z Prahy. Věříme, že se to podaří dát co nejdříve do pořádku,“ uvedl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Na klíčové lince z Brna do Bohumína přitom změna dopravce proběhla bez větších problémů. Stejně jako v okolí Letohradu, kde přitom potíže čekala i sama firma.

Leo Express měl zálohy

Společnost Leo Express měla na orlickoústeckém nádraží připravené i dva náhradní vlaky, které sem přijely ze slovenského Humenného.

Motoráky z počátku 80. let si půjčila od muzejního spolku, přijely až v noci a personál na nich zůstával celý den v pohotovosti. Stejně tak firma zrušila i některé komerční spoje a jeden z pěti černých vlaků měla v pohotovosti v Letohradu. Nakonec ale vyjely hlavně plánované stroje.

Arriva nasadila i padesátileté lokomotivy

Nejkurióznější vlaky vypravila Arriva. Dvě ze zhruba třiceti souprav tvořily skoro padesátileté lokomotivy, půjčené od nákladních dopravců. I se starými vagony.

Zmatky byly i u pokladen. Podle pokladní Českých drah Lenky Hrabákové méně než polovina cestujících věděla, jaký lístek si má koupit. „Do konce roku přepravíme i cestující, kteří se prokáží jízdenkou Českých drah,“ poznamenal Ondrůj z RegioJetu.