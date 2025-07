Zlín modernizuje desítky přechodů a křižovatek. Má to zkrátit i čekání v kolonách

Hlavní tah Zlínem, třída Tomáše Bati, je nejvytíženější silnicí v kraji a místem častých ranních kolon. Dopravu tam navíc komplikují prázdninové opravy. „Je to celkem špatné. My to objíždíme raději přes Holešov, když vidíme, jak je to tady rozbourané,“ postěžoval si jeden z řidičů.

Aby se čas v kolonách zkrátil, zavádí radnice nový systém řízení dopravy. V křižovatkách vyhodnotí provoz a umožní například přednostní průjezd MHD. „(Systém) dokáže rozpoznávat nejen počet vozidel a délku kolony, ale umí i kategorizovat. Pokud na vedlejší komunikaci třeba nebude stát žádné vozidlo, tak maximálně prodlouží délku zelené z hlavního směru,“ popsal vedoucí oddělení realizace společnosti Cross Zlín Ivo Gajdošík.

Chytré semafory, žádná tlačítka pro chodce

„Mělo by to významně pomoci hlavně složkám integrovaného záchranného systému. Měly by potom být vybaveny takovou krabičkou, díky níž křižovatka bude o tom vozidle vědět, ještě než se k ní vůbec přiblíží,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast dopravy Michal Čížek (ANO).

„Chodci už nebudou muset mačkat tlačítka, videosystém je bude detekovat automaticky,“ nastínil další novinku Gajdošík. Modernizace se dotkne všech křižovatek v krajském městě, trvat by měla necelé dva roky.

Vznikne také nové dopravní a informační centrum, které bude dohlížet na dopravu ve městě a regulovat ji. Dispečeři v reálném čase uvidí, jaká situace na křižovatkách je. Fungovat by mělo začít od podzimu.