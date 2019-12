Koalice ve Zlínském kraji je kvůli nemocnici v ohrožení. ANO bude jednat o jejím ukončení, podle Čunka je stejně nefunkční

Vaculín: Hejtman mi za hlasování nic neslíbil

Lubomír Vaculín podle svých slov projekt podporoval již dříve. „Svůj názor jsem komunikoval uvnitř sociální demokracie, ale bohužel byl menšinový, tudíž jsem respektoval jakožto předseda stanovisko krajského orgánu,“ řekl. Při červnovém hlasování se podle svých slov cítil vázán usnesením krajského orgánu, a protože byl v tu chvíli ještě krajským šéfem ČSSD, nehlasoval proti, ale zdržel se hlasování.

„V tuto chvíli už předseda nejsem, a tím pádem se necítím už tak vázán. Je to moje osobní rozhodnutí. Můj názor je ten, že jestli je možnost opravit starou nemocnici, nebo postavit novou, tak jednoznačně jsem pro, aby se stavěla nová nemocnice,“ vysvětlil Lubomír Vaculín.

Dodal, že své stanovisko řekl stranickým kolegům před jednáním zastupitelstva. „Že jestli hejtman to bude chtít zařadit do programu, že jsem se rozhodl, že podpořím nemocnici. Bylo to pro ně překvapující, ale věděli to dopředu. Nevěděl jsem ale, jestli to pan hejtman na program zařadí,“ řekl Vaculín.

Odmítl, že by mu Čunek za jeho hlasování něco přislíbil. „Spíš to bylo tak, že jsem vyslal signál hejtmanovi, že jsem připraven to podpořit. Vím, že mi to někdo nebude věřit, ale je to mé osobní rozhodnutí,“ uvedl Vaculín.

Jedním z důvodů, proč projekt podpořil, byly také komplikace, které zažil při stavbě multifunkčního areálu v Zubří, kde kvůli tomu byla petice i několik referend. „Je třeba tvořit, nejen bořit,“ uzavřel Vaculín.