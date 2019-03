Projekt nové nemocnice ve Zlíně dělí krajské vedení. Odpůrci se bojí zvýšení nákladů

Kraj chce na novou nemocnici za osm miliard korun dát čtyři miliardy, nynější Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně miliardu a na tři miliardy si chce kraj vzít úvěr. Hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) nechal zpracovat na projekt studii proveditelnosti. Podle ní pro stavbu nové nemocnice hovoří to, že by měla být hotová za šest let a měla by stát necelých osm miliard korun.

Rekonstrukce a dostavba stávajícího nemocničního areálu by podle něj trvala dvanáct let a stála by deset miliard korun. „Z materiálu je například patrné, že úvěr kraje plně pokryje nájem od Baťovy nemocnice. Ekonomické riziko je minimální,“ řekl radní Petr Gazdík (STAN).

Využití stávajícího areálu nemocnice řeší Zlínský kraj ve spolupráci s městem. V projektu počítá s vybudováním nové městské části, zamýšlená je výstavba startovacích bytů pro mladé, stejně tak i výstavba běžných bytů nebo zařízení sociálních služeb pro seniory.

Čunek: Čím víc budeme stavbu odkládat, tím víc budeme prodělávat

Podle Jiřího Čunka je Sukop možná velmi opatrný. Hejtman míní, že investice do nové nemocnice je nezbytná, současný areál je ve špatném stavu a již nyní se dává do oprav sto milionů korun ročně. „Jde o to, vidět rozvoj kraje na mnoho let dopředu. Těch sto milionů, které dáváme každoročně do oprav, vlastně vyhazujeme. Čím déle budeme odkládat rekonstrukci nebo výstavbu nové nemocnice, tím více budeme prodělávat tyto peníze,“ řekl hejtman Čunek.