Čunkův sen o nové nemocnici nemá pochopení u všech. V Kroměříži se bojí rušení oddělení

Devět set lůžek, ambulance, hotel nebo školka. Na periferii Zlína by měla nová nemocnice vyrůst na zcela prázdné ploše. Cena za plánovaný komplex je osm miliard korun. Podle výpočtů, které má hejtman k dispozici, by rekonstrukce současné nemocnice byla nejen dražší, ale také by trvala déle. Nové zařízení by s okolním světem spojovala kromě silnice i železnice. Trať mezi Zlínem a Otrokovicemi čeká elektrifikace a vlaky tam mají jezdit každých patnáct minut.

Kraj už pro novou nemocnici vykoupil většinu pozemků, chybí mu ale ještě ty, které patří Zlínu. K dohodě musí dojít v řádu dnů. Krajští zastupitelé budou rozhodovat o nové nemocnici nejspíš už v březnu.