Zlínský kraj nečekaně schválil novou nemocnici za osm miliard. ANO zváží setrvání v koalici

ANO zváží setrvání v koalici

Opoziční zastupitelé s tímto postupem nesouhlasili. „Pokud se toto připravuje mimo program, to je hodně tvrdé, totální podraz,“ míní zastupitel Jaroslav Kučera (KSČM). „Nemyslím si, že bude rozumné prosadit to 23 hlasy, které byly tak poskládané, je to tragédie pro tak významnou investici Zlínského kraje,“ přidal se zastupitel Stanislav Mišák (ČSSD). Podle hejtmana Jiřího Čunka by se ale pouze přešlapovalo na místě a ztrácel se čas.

Kromě opozice nečekaný krok kritizovalo také koaliční hnutí ANO. „Vzhledem k postupu, který jste zvolili pro dnešní den, musíme oznámit, že budeme zvažovat setrvání v této koalici,“ uvedla krajská radní Margita Balaštíková (ANO).

Stavba nemocnice by podle hejtmana měla trvat šest let a stát asi osm miliard korun. Postupná rekonstrukce a dostavba stávajícího areálu krajské nemocnice, který stojí na opačné straně Zlína, by podle něj stála deset miliard a trvala 12 let.