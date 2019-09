Krajští zastupitelé chtějí novou studii na modernizaci zlínské nemocnice. Hejtman Čunek hlasoval proti

Po posledním zastupitelstvu se podle něj nic nedělo. „Bylo bezvětří, skutečně se nic nedělo a mám pocit, že někteří koaliční partneři si už vsadili na to, že se to stane předvolebním tématem. Není to zapotřebí, pokud bychom tohle udělali rychle a vyloučili variantu stavby v původním areálu, pak není důvod neodhlasovat novou nemocnici,“ řekl Sukop.

Opozice a ANO však podotýkají, že zatímco varianta nové nemocnice byla podrobně zpracována, rekonstrukcí Krajské nemocnice Tomáše Bati se nikdo pořádně nezabýval. Jen se upravila cena podle původního generelu, který je podle Čunka zastaralý. „Chceme mít srovnatelné varianty, nějaká nezávislá autorita to posoudí a my se pak můžeme rozhodnout,“ řekl Jiří Sukop (ANO).

Čunek: Budou to vyhozené peníze

Podle hejtmana Jiřího Čunka je nová studie zbytečná, zastupitelé podle něj mají dostatek informací, jen se bojí učinit rozhodnutí. „Jsem přesvědčen, že je to zbytečná práce a vyhozené peníze. Pravdou ale je, že koaliční partner to chtěl,“ řekl hejtman, podle kterého jde jen o odklad a zastupitelé nakonec stavbu nové nemocnice schválí.

„Výsledky nemohou být jiné, než je známe teď, výhodnost nové nemocnice je jednoznačná,“ řekl Čunek. Podle něj by stavba nové nemocnice trvala šest let a stála osm miliard korun. Rekonstrukce a dostavba by trvala dvanáct let a – jak dosud uváděl – stála by asi deset miliard korun. Nyní hejtman druhý údaj zpřesnil – rekonstrukce a dostavba by podle něj mohly vyjít na devět miliard.

Výběrové řízení na zhotovitele studie na rekonstrukci stávající nemocnice by podle hejtmana mělo trvat několik měsíců. Stát by měla maximálně sedm milionů korun, Jiří Sukop z návrhu v pondělí vyjmul požadavek na hodnocení statiky objektů v areálu, studie by podle něj měla stát do tří milionů korun. Studie by měla obsahovat popis stavebních prací i jejich rozdělení do etap, zajištění medicínského modelu, majetkoprávní řešení či stanovení nákladů na modernizaci. Pro studii bylo 24 zastupitelů, proti 15, zdrželo se jich šest.