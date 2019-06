Krajští zastupitelé odmítli stavbu nemocnice ve Zlíně za osm miliard

Krajskou koalici tvoří lidovci, hnutí ANO a STAN a ODS, v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu má 29 křesel. V opozici je ČSSD, KSČM, Svobodní a Soukromníci a SPD. Pro stavbu nemocnice byli lidovci, zástupci hnutí STAN a radní Jan Pijáček (ODS), pro byli také dva zastupitelé opoziční SPD. Proti návrhu hlasovali či se zdrželi zastupitel za ODS Stanislav Devátý, zástupci ANO a opozice.

Nemocnici prosazoval hejtman Čunek, který tvrdí, že výstavba na zelené louce by byla zhruba o dvě miliardy levnější než oprava stávající nemocnice. Stavba by navíc podle něj byla i zhruba o pět až šest let rychlejší než oprava původního nemocničního areálu. Těsně po hlasování uvedl, že je z výsledku překvapený. Koalice se podle něj dohodla, že bude hlasovat pro výstavbu.

Šest let, osm miliard

Náklady na novou nemocnici byly odhadovány kolem osmi miliard korun, stavba nového areálu by byla trvala zhruba šest let. Čunek to považuje za výhodnější než za údajných deset miliard korun opravovat současnou nemocnici, což by prý trvalo asi dvanáct let. Práce by podle něj komplikovaly život jak pacientům, tak i zaměstnancům.

Na novou nemocnici chtěl kraj dát 3,9 miliardy korun, na tři miliardy by si byl vzal úvěr. Zhruba miliarda měla mířit do investic do nových přístrojů.

Proti stavbě nové nemocnice v městské části Malenovice se už dříve vyjádřili někteří zastupitelé. Bojí se zadlužení kraje, případných nečekaných problémů i nepříznivého dopadu na ostatní nemocnice. Projekt je podle nich uspěchaný a chybí informace o jeho ekonomické stránce.