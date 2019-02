Stavba nemocnice ve Zlíně nás oslabí, bojí se ve Vsetíně, Kroměříži a Uherském Hradišti

Ve Vsetínské nemocnici se podle kraje chystá vybudování magnetické rezonance, nového chirurgického pavilonu a iktového centra, které se bude specializovat na léčbu cévních mozkových příhod. „Probíhá také projektová příprava na vybudování hemodialýzy, jejíž realizace je plánovaná v roce 2020,“ řekl Jiří Čunek.

V Uherskohradišťské nemocnici je hotový projekt rekonstrukce plicního oddělení a vybírá se zhotovitel. Připravuje se rekonstrukce staré budovy interny, v plánu je i rekonstrukce kuchyně a jídelny. V Kroměřížské nemocnici by na jaře měla být hotová magnetická rezonance a vybírá se projektant na rekonstrukci operačních sálů. V plánu je i tam přesunutí jídelny a v letech 2021 až 2022 vybudování centrálního příjmu.

Kraj bude muset investovat také do stávajícího areálu zlínské nemocnice, a to i v případě, že se bude stavět nemocnice nová. Řešit by se měly však jen nejnutnější opravy. „I během výstavby nové nemocnice budeme muset pořizovat nezbytně nutná zařízení k zajištění péče o pacienty a přístroje pak automaticky přemístíme do nové nemocnice,“ vysvětlil předseda představenstva krajských nemocnic Radomír Maráček.

Zastupitelé budou o nemocnici hlasovat na konci března

Krajští zastupitelé by měli výstavbu nemocnice schvalovat na mimořádném zastupitelstvu na konci března. Investiční záměr na výstavbu nemocnice by pak měl být hotový na konci února. Jiří Čunek jej chce poté představit zastupitelům prostřednictvím krajských výborů. „Budu se soustředit ne na politické věci, ale na jednotlivé odborné výbory, které ještě proběhnou, finanční, zdravotní a tak dále. Zastupitelé jsou ve výborech a tam to všichni uvidí, dostanou to s dostatečným předstihem. Pak budeme hlasovat, jsem přesvědčen, že to dobře dopadne,“ řekl hejtman.

Někteří zastupitelé již dříve uvedli, že nemají o projektu dost informací, a prosadili si vypracování oponentního posudku. Obávali se také finanční náročnosti projektu.

Pro výstavbu nemocnice mluví podle hejtmana Čunka to, že by měla stát asi osm miliard korun a hotová by mohla být za šest let, zatímco postupná rekonstrukce současného nemocničního areálu by stála téměř deset miliard a trvala by 12 let. Kraj je podle hejtmana schopen do zahájení výstavby ušetřit až tři miliardy korun, na zbytek by si vzal úvěr. Na projekt by podle něj mohl přispět i stát.