Nová oddělení a víc zákroků. Kraj představil podobu plánované nemocnice ve Zlíně

Hejtman Čunek se rozhodl s projektem nové nemocnice nejdřív seznámit primáře a vrchní sestry čtyř krajských nemocnic, následovat budou debaty se zdravotníky a veřejností ve Vsetíně, Zlíně, Uherském Hradišti a Kroměříži. „Studie je téměř hotová, lékaři však ještě mohou vznášet připomínky,“ řekl Čunek.

Nová krajská nemocnice, jejíž výstavbu zvažuje Zlínský kraj ve Zlíně-Malenovicích, by měla rozšířit škálu medicínských zákroků. „V jednotlivých odbornostech by se mohly zavést nové technologie, postupy, principy péče,“ řekl primář novorozeneckého oddělení a náměstek léčebné péče Krajské nemocnice Tomáše Bati Jozef Macko.

Pediatrie a mamologie ano, popáleninové a kardiocentrum ne

V nové nemocnici by mohla být například pediatrická intenzivní péče, kvůli níž pacienti odjíždějí mimo kraj, a také mamologie. Díky moderním operačním sálům budou možné prakticky všechny operace. Zlínská nemocnice nyní například nedělá některé výkony hrudní chirurgie či traumatologické zákroky. „Potřebujeme mít specializovaný personál, techniku i dostatek pacientů. To je důvod, proč popáleninová medicína nebo kardiochirurgie tady nemá absolutně žádný význam, protože už v tuto chvíli kardiologická pracoviště v České republice mají trošku nouzi o pacienty,“ vysvětlil primář Macko. Nepočítá se také s transplantační medicínou.

Podle Jiřího Čunka pro výstavbu nemocnice mluví to, že by měla stát asi osm miliard korun a hotová by mohla být za šest let, zatímco postupná rekonstrukce současné by stála téměř deset miliard a trvala by 12 let. „Kraj je schopen na projekt ušetřit tři miliardy a vzal by si úvěr,“ řekl hejtman.