Zlínský kraj počítá v příštím roce s vyrovnaným rozpočtem. Nejvíc peněz půjde do nemocnic

Zpracování posudku navrhl opoziční zastupitel Tomáš Pajonka (Svobodní). „Buď se potvrdí, že nová nemocnice je nejlepší nápad, nebo se objeví body, které bude třeba dořešit. Uklidní to také veřejnost,“ řekl Tomáš Pajonk, podle kterého nejsou vyřešeny zejména finanční otázky. Podle hejtmana Čunka se tak může projekt nové nemocnice zdržet o několik měsíců. Bude podle něj také náročné dělat posudek na projekt, který je v republice ojedinělý; zcela nové nemocnice se staví zřídka. Samotnou investici do nové nemocnice by měli zastupitelé schvalovat v březnu příštího roku.

Přestože je schválený rozpočet vyrovnaný, hejtman Čunek už dříve avizoval, že by se mohlo kraji ve skutečnosti podařit uspořit až půl miliardy. „Ušetřené peníze by mohly být využity jako základ pro zvažovaný vznik nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích,“ řekl Jiří Čunek. Výstavbu nové nemocnice ve Zlíně, která přijde odhadem na 7,3 miliardy korun, krajští zastupitelé zatím neschvalovali. Hejtmanství však už zahájilo výkup potřebných pozemků .

Zásadní objem investic, celkem 288 milionů korun, půjde podle náměstka hejtmana Jiřího Sukopa (ANO) do zdravotnictví. „Největší investiční akce do zdravotnictví v příštím roce a následujícím roce budou v Uherskohradišťské nemocnici. Zásedně se zmodernizují budovy plicního oddělení a gynekologie. Celkový objem investice se pohybuje kolem 200 milionů korun,“ řekl Sukop. V Kroměřížské nemocnici se pak připravuje stavba magnetické rezonance a zásadní rekonstrukce operačních sálů.

Opozice by omezila dotace soukromým firmám a PR

Opoziční zastupitel Tomáš Pajonk (Svobodní) kritizoval také některé výdaje, se kterými kraj počítá. „Ubrali bychom peněz ze zbytných činností, jako je PR kraje a různé dotace s poměrně nulovým vlivem, třeba do soukromých firem. My bychom radši, aby tyto peníze šly do oprav krajského majetku, prioritně do zlepšení stavu komunikací,“ uvedl Pajonk.

Kraj v příštím roce nepočítá s čerpáním žádného úvěru. Naopak plánuje splátky úvěrů za 143 milionů korun.