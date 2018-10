Ve Zlíně chtějí stavět nemocnici na zelené louce. Bude to prý levnější a rychlejší než rekonstrukce staré

Rekonstrukce starého areálu zůstává v záloze

Původní nemocnice ve Zlíně stojí od roku 1927. Pro přípravný tým je její proměna variantou v záloze. Podle studie by to bylo dražší a delší – rekonstrukce by stála osm miliard a trvala by dvanáct let.

„Výhodou nové budovy bude nulový negativní dopad na fungování stávající nemocnice, protože by se stavělo úplně někde jinde a pak by se zdravotnický provoz elegantně přestěhoval ze starého areálu do nového,“ vysvětlil člen přípravného výboru Nové krajské Baťovy nemocnice Martin Šamaj.

Záměr výstavby nové nemocnice mají zastupitelé Zlínského kraje schvalovat v únoru nebo březnu. Pokud nebudou souhlasit s výstavbou objektu v Malenovicích, kraj zvolí variantu rekonstrukce a stavby v současném areálu nemocnice. Příprava projektu stavby nové nemocnice by měla trvat dva roky, stavba samotná asi tři roky. Nová kompletní nemocnice se v Česku stavěla naposledy před třiceti lety v Ostravě.