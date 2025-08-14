Novoměstská nezisková organizace Portimo, která na Vysočině zajišťuje programy zaměřené na duševní zdraví žáků základních a středních škol, přišla od září o osmdesát procent dotace z ministerstva školství. Není jediná – podobně je na tom řada dalších organizací. Ministerstvo totiž pro nový školní rok upravilo systém hodnocení žádostí v rámci dotačního titulu na programy primární prevence. Portimo se nyní snaží chybějící finance získat prostřednictvím sbírky.
Preventivním programům ve školách chybí miliony korun z dotací
Škola v Bohdalově je ještě zavřená, ale vedení už plánuje nový školní rok. Po dobrých zkušenostech počítá opět s preventivními programy pro studenty. „Měli jsme problematickou třídu, tak jsme zkoušeli najít odbornou pomoc,“ uvedla ředitelka MŠ a ZŠ Bohdalov Jitka Fejtová. Program nabídla obecně prospěšná společnost Portimo, která spolupracuje i s dalšími pětadvaceti školami na Žďársku.
Nyní však organizace řeší finanční problém a budoucnost svých programů. „Nedostali jsme dotaci z ministerstva školství, kterou jsme očekávali. Informace navíc přišla pozdě – už jsme měli programy nasmlouvané,“ uvedl ředitel Portimo Nové Město na Moravě Tomáš Pospíšil.
Problém řeší desítky organizací
Jde o padesát programů pro zhruba tisíc žáků. „Situace je kritická. Kontaktujeme individuální dárce, založili jsme sbírku na Darujme.cz, snažíme se oslovit firmy ve městech a obcích,“ popsala pracovnice propagace Olga Najmanová.
Podporu přislíbilo i vedení města. „My jako město pomůžeme, ale měla by pomoci i jiná města, možná kraj. Hlavně by však stát měl konečně nastavit dlouhodobé financování sociálních služeb,“ je přesvědčen starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda (nestr.).
„Situace není špatná jen na Vysočině. Ministerstvo neposkytlo dotaci například organizaci Magdaléna, která má na starosti primární prevenci v celém Středočeském kraji,“ upozornil ředitel Asociace poskytovatelů adiktologických služeb Matěj Hollan.
Podobně jsou na tom desítky dalších organizací. Výše částky se liší případ od případu, v souhrnu jde ale o desítky milionů korun.
Ministerstvo se brání kritice
„Na základě opakovaných podnětů od poskytovatelů služeb primární prevence i zástupců odborné veřejnosti zadal ministr školství Mikuláš Bek (STAN) interní audit. Ten je zaměřený na nastavení a průběh dotačního řízení v oblasti podpory primární prevence,“ uvedla mluvčí ministerstva školství Veronika Lucká Loosová.
Podle ní ministerstvo považuje oblast primární prevence rizikového chování za důležitou součást podpory škol a žáků. „Plošné snížení částky podpory individuálním žadatelům v letošním roce umožnilo podpořit širší spektrum projektů,“ dodala. Ministerstvo se zároveň v prohlášení na svém webu ohradilo proti tvrzení, že nepodporuje duševní zdraví žáků.
Podle dat Národního ústavu duševního zdraví z roku 2023 vykazovalo až čtyřicet procent deváťáků střední až těžké deprese a třicet procent trpí úzkostmi. Přes čtvrt milionu dětí a dospívajících potřebuje odbornou péči. Na termín u psychiatra nebo psychologa se často čeká měsíce a dětské psychiatrické nemocnice jsou plné. Právě s takovými případy pomáhají neziskové organizace.
Podle zprávy České školní inspekce z roku 2023 školy v celé republice hlásí nárůst problémů v třídních kolektivech, a to od zhoršené komunikace mezi žáky přes šikanu až po závažné projevy psychické nepohody.