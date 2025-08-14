V souvislosti s automobilovou soutěží Barum Czech Rally Zlín bude v noci ve Zlíně první velká uzavírka. Uzavře se centrum města kolem trati městské rychlostní zkoušky, kterou v pátek prestižní soutěž oficiálně odstartuje. Jezdci se budou seznamovat s trasou. Ovlivní to také městskou hromadnou dopravu (MHD). Letošní 54. ročník automobilové soutěže začne v pátek a potrvá do neděle. Soutěž tradičně láká do Zlína a okolí tisíce návštěvníků.
Zlín čekají uzavírky kvůli Barum rallye
První rozsáhlá uzavírka v centru Zlína je naplánována na noc ze čtvrtka na pátek od 22:45 do 1:30 hodin. „Jednotliví jezdci mají v tomto časovém úseku prostor k seznamovacím jízdám městské rychlostní zkoušky. Tou v pátek oficiálně odstartuje letošní Barum Czech Rally Zlín. Po tuto dobu bude průjezd centrem Zlína značně omezen,“ předeslali policisté.
V pátek se Gahurova ulice uzavře od 16:30. Se zprůjezdněním centra Zlína policisté počítají až hodinu a půl po půlnoci. Odkloněny budou i linky městské hromadné dopravy.
„Běžným motoristům i MHD bude sloužit objízdná trasa po třídě Tomáše Bati do Prštného, ulicí Přímou kolem hypermarketu Albert, podél Dřevnice ulicí Nábřeží a na křižovatku Gahurova – K Pasekám. Obsluhovány nebudou zastávky MHD U Zámku a Čepkov,“ avizoval mluvčí Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Vojtěch Cekota. Společnost změny zveřejnila na svých webových stránkách.
Omezení železniční dopravy
Městská rychlostní zkouška omezí v pátek také železniční dopravu mezi Otrokovicemi a Vizovicemi na Zlínsku. Od 16:00 hodin do půlnoci pojedou vlaky jen v úseku z Otrokovic do Prštného, místní části Zlína.
„Do stanice Zlín střed bude povolena přeprava pouze cestujících s platnou vstupenkou na závody. V zastávce Zlín-Prštné bude možné přesednout na MHD, kde budou uznávány jízdní doklady z vlaku,“ uvedl Jan Malý, manažer marketingu společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED), která se o integrovanou dopravu v regionu stará.
Pro přepravu v úseku mezi Zlínem a Vizovicemi mohou podle něj cestující využít autobusové linky integrované dopravy. Ve stejný den bude od 15:00 hodin, v souvislosti s motoristickým podnikem, uzavřené také autobusové nádraží ve Zlíně. „Autobusy budou k odjezdům a příjezdům využívat provizorní stanoviště na Hradské ulici,“ řekl Malý.
Další omezení veřejné dopravy si závod vyžádá v sobotu 16. srpna a v neděli 17. srpna. Některé výluky platí už od úterý 12. srpna. S omezeními musejí cestující počítat na několika autobusových linkách na Zlínsku, Kroměřížsku a Vsetínsku. V sobotu nepojede linka 57 na Bělov, autobusy budou po celý den končit v zastávce Otrokovice-Štěrkoviště. V neděli nebude obsluhována zastávka Želechovice-střed na lince 12. Podrobnosti lze nalézt na webových stránkách Integrované dopravy Zlínského kraje.
V terénu budou policisté i záchranáři
Na veřejný pořádek a bezpečnost a plynulost silničního provozu budou v souvislosti s letošní Barum Czech Rally Zlín dohlížet téměř tři stovky policistů z celého Zlínského kraje. Uvedl na webu mluvčí policistů Petr Jaroš.
„Kromě dopravních policistů, kteří budou mít k dispozici i veškerou dostupnou radarovou techniku k měření rychlosti, jsou do opatření zařazeni také policisté služby pořádkové, cizinecké či kriminální. K dispozici budeme mít opět i vrtulník Letecké služby Policie ČR, který bude využíván zejména ke koordinaci dopravy, k odhalování závažných dopravních přestupků, ale například i k monitorování odstavných parkovišť,“ sdělil mluvčí.
Policisté dohlížejí na respektování pravidel provozu, zejména na dodržování maximální povolené rychlosti na Zlínsku už od úterka. „Kromě toho se policisté zaměří i na dodržování zákazu jízdy pod vlivem alkoholu nebo na kontrolu technického stavu vozidel fanoušků, zejména z pohledu nepovolených sportovních tuningových úprav,“ uvedl Jaroš. Aktuální informace o dopravní situaci v kraji, uzavírkách, hustotě provozu či objízdných trasách se lidé budou moci dozvědět na telefonní lince 974 666 555. Fungovat bude od čtvrtka do neděle.
Záchranáři varují před horkem
V terénu budou i dvě desítky záchranářů Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS ZK). „Každoročně jde o největší a nejnáročnější akci, kterou záchranáři během roku zajišťují,“ sdělila mluvčí ZZS ZK Gabriela Netopilová Sluštíková. Poznamenala, že letos meteorologové navíc hlásí vysoké letní teploty. „Je tak možné, že ošetřených lidí během závodu může být víc než obvykle,“ uvedla mluvčí.
Nejvíc sanitek bude v terénu v neděli, nejnáročnějším pro záchranáře bude zřejmě pátek. „V tento den jejich práce začne už v sedm hodin ráno při zajištění shakedownu Topolná, a skončí až po půlnoci s koncem městské rychlostí zkoušky ve Zlíně,“ popsala mluvčí záchranářů. Záchranáři budou nejen při rychlostních zkouškách, ale také u zážitkového programu.