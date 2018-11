Zlínský kraj vykupuje pozemky na novou nemocnici. Prodat nechtějí čtyři majitelé

Kraj už vykoupil 70 tisíc metrů čtverečních, tedy 40 procent požadované výměry. Metr čtvereční stojí 1650 korun. „Velmi si vážíme vstřícného přístupu majitelů pozemků, jejich ochoty a rychlého jednání ve vztahu k prodeji pozemků pro výstavbu nemocnice. Za to jim můžeme garantovat to, co jsme slíbili, a sice že peníze budou mít na svých účtech již do Vánoc,“ uvedl Čunek.

Vybudování nového areálu by mělo být podle kraje levnější než rekonstrukce stávajícího. Stavba nemocnice v Malenovicích by měla stát 7,3 miliardy korun, postupná rekonstrukce současné nemocnice by stála podle odhadů 9,7 miliardy korun a trvala by až 12 let.

Příprava projektu by měla trvat dva roky, stavba asi tři roky. Vedení kraje počítá s tím, že do doby zahájení výstavby uspoří více než miliardu korun. Počítá i s pomocí státu, který by měl uhradit asi třetinu nákladů, a plánuje použít také úvěrové zdroje.