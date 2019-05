Babiš peníze na novou nemocnici ve Zlíně neslíbil. Kraj si chce vzít úvěr

Andrej Babiš (ANO) při návštěvě Zlínského kraje uvedl, že projekt výstavby zlínské nemocnice takzvaně na zelené louce je zajímavý, slibovat pomoc ale nechtěl. „Není to o tom, že bych něco sliboval, budeme o tom debatovat,“ řekl.

Hejtman Jiří Čunek už dřív řekl, že kraj chce na novou nemocnici dát čtyři miliardy, nemocnice miliardu a na tři miliardy si chce hejtmanství vzít úvěr. Kraj už dříve usiloval o to, aby byl projekt zařazen do Národního investičního plánu. Podle Andreje Babiše ale plán negarantuje finanční zdroje.

Pomoc státu podle Čunka vyloučená není

Pomoc státu ale přesto podle Jiřího Čunka vyloučená není. „Jestli Národní investiční plán bude nějakým způsobem řešit zdroje – a nespekuluji, jestli dá přímo dotaci nebo pomůže s úvěrem nebo pomůže s něčím jiným – jsem přesvědčen o tom, že v rámci spravedlnosti a také připravenosti máme naději, že se takové pomoci dočkáme. Protože stát by měl rozdělovat svá dobra rovnoměrně a spravedlivě,“ řekl zlínský hejtman.

Nová nemocnice by podle něj měla být hotová za šest let a měla by stát osm miliard korun. Podle Jiřího Čunka je to výhodnější než za deset miliard korun rekonstruovat a dostavovat areál Krajské nemocnice T. Bati (KNTB) ve Zlíně, což by trvalo asi dvanáct let.