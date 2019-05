Zastupitelé chtějí další posudky na novou nemocnici ve Zlíně. Podle Čunka je výhodnější stavba na zelené louce

Zastupitelé by měli o novém areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně hlasovat 17. června. Další posudky, které si v úterý zastupitelstvo vyžádalo, by měly být hotové už v příštím týdnu.

Původní projekt je prý zastaralý

Zlínský kraj také zadal společnosti Flagro posouzení původního projektu na výstavbu centrálního objektu ve stávajícím areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati (KNTB). „Na dobu před deseti lety to jistě nebyla špatná práce, ovšem dneska s ohledem na nové normy by projekt musel být zcela přepracován,“ míní Čunek.

Už dříve nechalo hejtmanství posoudit přístup přípravného výboru, který dělala zlínská univerzita, tento posudek ale zkritizovala opozice s tím, že byl nedostatečný. Krajský odbor investic teď propočetl náklady na etapy podle původního generelu KNTB. Kraj nechal posoudit i hlukovou zátěž při rekonstrukci stávající nemocnice, rozpočtovou strategii kraje na roky 2024 až 2044 a také dílčí zprávu o terénním šetření v rámci biologického průzkumu v Malenovicích.

Čtyři miliardy z krajské pokladny

Náklady na novou nemocnici se pohybují kolem osmi miliard korun, stavba nového areálu by trvala zhruba šest let. Podle Čunka je to výhodnější než za deset miliard korun opravovat současnou nemocnici, což by trvalo asi dvanáct let. Práce by komplikovaly život jak pacientům, tak i zaměstnancům.

Na novou nemocnici chce dát kraj 3,9 miliardy korun, na tři miliardy si vezme úvěr, zhruba miliardu investuje do nových přístrojů. „Roční splátku úvěru ve výši kolem 200 milionů korun pokryje nájem, který bude nemocnice platit Zlínskému kraji,“ uvedl hejtman.