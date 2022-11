NATO není připraveno na válku, soudí bývalý zástupce nejvyššího velitele Aliance pro Evropu Shirreff

A to je způsob, jak zabránit tomu, aby na vás lidé útočili. Musíte být silní a o to právě jde. Rusko respektuje jen sílu. Takže NATO musí být silné.

Myslím si, že adekvátní znamená, že bude dostatečná. Musí stačit na to, aby překonala cokoliv, co na nás Rusové mohou vrhnout nebo co vrhnou na NATO. V odstrašení jde o to, že musíte věrohodně ukázat, že protivníka převyšujete a musíte naprosto jasně ukázat, že pokud se rozhodne vás napadnout, můžete ho v případě potřeby vymazat z mapy.

Adekvátní, co to znamená?

Myslím, že NATO se k tomu postavilo velmi rozumně, vyváženě a pragmaticky. Nespěchalo s žádnou unáhlenou akcí. Myslím, že jako Aliance udělalo přesně, co mělo. Nejdřív zjistilo fakta. Samozřejmě, jak víme, tam dopadla raketa ukrajinské protivzdušné obrany. Ale myslím si, že stejně důležité je, že raketa protivzdušné obrany by nikdy nebyla vystřelena, kdyby Rusko masivně neútočilo svými raketami na různá místa Ukrajiny. Takže je to jasně vina Rusů a vina krutého a agresivního postupu, který předvádí ruské síly na Ukrajině.

Jaké zbraňové systémy a kolik lidí by tedy mělo být připraveno v Polsku a v pobaltských státech?

Na to vám nemohu dát konkrétní odpověď. Záviselo by to na podrobném vojenském odhadu, ale řekl bych toto: Jsou takové systémy, které bych rád viděl, a myslím, že bychom je rádi viděli všichni na hranicích Polska a vlastně i dalších států hraničících s Ukrajinou. Samozřejmě myslím protiraketové baterie Patriot a další protiraketové systémy.

Ale také si ujasněme, že nejde jen o jejich rozmístění na hranicích NATO. Aliance musí víc podporovat protivzdušnou obranu Ukrajiny. Myslím, že existuje velmi dobrý důvod pro to, aby byly zavedeny takové kapacity jako Iron Dome, které Izraelci s jasně viditelným úspěchem používají ke své obraně.

Protože nakonec tato válka skončí, až Ukrajina dosáhne svých vojenských cílů. A to klade na NATO a celý Západ zodpovědnost za to, abychom pokračovali v poskytování podpory, kterou Ukrajina potřebuje.

Pro Radio Times jste řekl, že „musíme být připraveni na nejhorší a musíme se dokázat mu (Putinovi) sebevědomě postavit a už jen tím ho porazíme“. Jsme, nebo nejsme připraveni na válku s Ruskem a Vladimirem Putinem?

Ne, nejsme. Já nemůžu mluvit za Českou republiku, ale můžu vám říct, že tato země není připravena na válku. Být připraven na válku znamená posílit naše ozbrojené síly, znamená to povolat zálohy, znamená to budovat naše kapacity, obnovovat kapacity, o které jsme přišli, nebo kterých jsme se zbavili. Znamená to značné investice do munice, do logistiky, připravit se na udržitelné zásobování pro vedení války, znamená to civilní obranu proti jakémukoliv možnému útoku na naši zemi. A to se v této zemi neděje. A myslím, že se to neděje ani v žádné další zemi NATO.

Takže NATO není připraveno?

Já si nemyslím, že NATO je připraveno na válku. Aby bylo připraveno na válku, potřebuje zásadní změnu v myšlení v celé Alianci. A myslím, že když se vrátím k tomu raketovému útoku, raketě, která dopadla do Polska, to je ojedinělá připomínka toho, že NATO musí být připraveno na to nejhorší. Já se domnívám, že na to nejhorší připraveno není.

Krví potřísněný autokrat

Když se podíváte na Putina, co a koho vidíte?

Vidím krví potřísněného autokrata, který je připraven způsobit nevýslovné utrpení demokratickému sousedovi. Mírumilovnému demokratickému sousedovi. A krví potřísněného autokrata odhodlaného obnovit ruské impérium, které vzhlíží k dobám Sovětského svazu. A upřímně řečeno, myslím si, i když jsem velmi opatrný, co se historických analogií týče, to už jsme tady jednou v Evropě měli. Krví potřísněné autokraty, kteří byli připraveni vnutit svou vůli demokratickým sousedům.

A Česká republika a dříve Československo to věděly velmi dobře, od roku 1938. To je to, co tu vidím znovu. Jedno musíme a my se tomu nevyhneme. Jediný způsob, jak se s tím vypořádat, je sebevědomě se mu postavit a už jen tím ho porazit. Díky tomu mu zabránit v tom nejhorším.