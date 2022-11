Čína zavádí proticovidová opatření v tichosti. Po příchodu domů lidé zjistí, že jsou pod zámkem

Čínská města se připravují na novou vlnu covidu-19. Ve snaze vyhnout se sociálnímu neklidu mění taktiku. Nevyhlašují lockdowny, místo toho zavádějí opatření v tichosti. Zavírají čtvrti, podniky a školy. Lidé přijdou domů a zjistí, že jsou pod zámkem, aniž by je někdo informoval. Děje se to napříč oblastmi, ve Wu-chanu je skoro nemožné jíst v restauracích, do Čeng-čou se nelétá a v Šen-čenu děti nebyly ve školách týdny.

Fronty na testy jsou v Číně součástí každodenního života. V Pekingu jsou příslušné stánky skoro na každém rohu, obyvatelé se musejí testovat několikrát týdně. Lidé se smířili s tím, že je úřady sledují a mají přehled o každém kroku.

„Pravidla je třeba dodržovat. Je to v našem zájmu, protože epidemie se šíří,“ řekl obyvatel Pekingu. „Dřív jsem byla zvyklá jezdit na výlety, cestovat po Číně. Ale teď musíme plnit pokyny vlády, což znamená, že se v podstatě nikam nedostaneme,“ popsala místní.