Švédská ministryně zahraničí podepsala žádost o vstup do NATO

Lindeová označila podpis žádosti za významný osudový okamžik. „Udělali jsme to, co je podle mého názoru pro Švédsko nejlepší,“ prohlásila ministryně před fotografy ve své kanceláři.

Finský prezident Sauli Niinistö je na státní návštěvě Švédska, kde by měl v parlamentu přednést projev a poté se sejít se švédskou premiérkou Magdalenou Anderssonovou. Podle agentury AP se očekává, že finští poslanci v úterý schválí rozhodnutí vedoucích představitelů země o začlenění do NATO.

Rusko před následky rozšiřování Aliance opakovaně varovalo. Prezident Vladimir Putin v pondělí řekl, že Moskva by to nevnímala jako bezprostřední hrozbu, Rusko by ale muselo reagovat, pokud by NATO chtělo do těchto zemí rozšiřovat vojenskou infrastrukturu. Stockholm opakovaně sdělil, že na svém území nechce jaderné zbraně ani trvalou základnu Aliance.