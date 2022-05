Rusko se chová jako predátor. Bude hrozit Švédsku a Finsku, řekl Pojar

Zároveň si myslí, že když Kreml vidí, jakým způsobem jsme se postavili za Ukrajinu, může si být vědom toho, že Finsko a Švédsko bychom podporovali neméně. A také z toho důvodu, že obě země jsou členy Evropské unie a jejich vazby na Alianci jsou v zásadě dlouhodobé. Ve chvíli, kdy pomoc deklarují Spojené státy, Velká Británie, Francie i Německo, tak nemůže mít Putin podle Pojara pochybnosti, že by to raději neměl zkoušet.

„To, že Rusko hrozí jadernými zbraněmi, tak to hrozí neustále a vždycky, když se mu někdo nelíbí, co dělá, tak jako vyhrožuje tím, že namíří jaderné zbraně. My musíme říct, že se toho nebojíme a že zároveň nastane patřičná odveta, pokud by k něčemu takovému Rusko přistoupilo,“ řekl Pojar.

„Nová doba“

Poradce premiéra dále připomněl, že je to Rusko, které stále ctí prastará pravidla. „My jsme si mysleli, že se svět změnil takovým způsobem, že tito predátoři vyhynuli a že se takto zahraniční politika nedělá, že se agresivní války nevyhlašují. My jsme si mysleli, že skončila studená válka, tak nastal ráj na zemi a všichni se budou bavit u těch kulatých stolů,“ podotkl.

Pojar také zdůraznil, že je v současnosti důležité mít armádu a být schopni se jako země ubránit. „Armádu dost často používají spíše ti slabší a ke zlomu nepochybně došlo. Jsem hluboce přesvědčen, že je to největší zlom v Evropě od pádu Berlínské zdi a srovnatelný zlom nastává a my přesně nevíme, jak se ustálí. Bude období mezi pádem Berlínské zdi a plnohodnotnou válkou na Ukrajině, respektive invazí Ruska 24. února. A zase další období, které bude přepnuto něčím dalším…,“ vysvětlil Pojar.