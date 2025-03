Počet případů tuberkulózy se loni příliš nezměnil

Čím dál víc lidí přichází do nemocnic v pokročilé fázi nemoci, často bez pojištění, nemocnice se přitom o infekčního pacienta musí postarat, uvedla přednostka Pneumologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice Martina Koziar Vašáková.

Specialisté proto navrhují opatření, která by systému ulevila, a to od vyhledávání potenciálně infekčních osob u rizikových skupin, screeningu příchozích z rizikových zemí přes zrušení doplatků za antituberotika pro lidi ze sociálního okraje, zavedení plateb státu za léčení nepojištěných po zajištění nějaké formy detence infekčních pacientů, kteří se léčit odmítají.

Česko patří ke státům s nejnižším počtem nemocných

Na tuberkulózu loni zemřelo v Česku 21 lidí, z toho jedenáct bylo cizinců. Lékaři se speciálně zaměřují na odolnější, takzvanou multirezistentní TBC, které loni zaznamenali šestnáct případů.

Česko ale stále patří ke státům s nejnižším počtem nemocných, uvedl vedoucí Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou z Fakultní nemocnice Bulovka Jiří Wallenfels. Z krajských hlášení vyplývá, že každý čtvrtý případ je hlášen v Praze, nejméně jich druhý rok po sobě hlásí Moravskoslezský kraj a dlouhodobě dobře je na tom Vysočina. Největší růst počtu nemocných loni zaznamenal Jihomoravský kraj – meziročně o deset případů na 55.

Většinu případů v Česku tvoří muži, a to 337. Průměrný věk nemocných je 48 let. Nemocných dětí do patnácti let bylo osmnáct. Hlášeno bylo jedenáct případů TBC u HIV pozitivních, a to z 325 vyšetřených na HIV, všichni tito pacienti se narodili na Ukrajině.