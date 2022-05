Rusku se nedá věřit, zní od švédského velvyslance a finské politoložky

Politoložka Palonenová připomněla, že Finsko a Švédsko spolupracují s NATO dlouhodobě. Po ruském vpádu na Ukrajinu oběma zemím „spadly klapky z očí“, takže vidí, že Rusku nemohou věřit. Členství Finska a Švédska v Alianci je podle ní nutné k zajištění míru v pobaltské oblasti.

Podle velvyslance Jörgensena je válka na Ukrajině největší hrozbou od druhé světové války. „Všechny země musí přehodnotit svoji bezpečnost, jde o celou Evropu, a my to právě děláme.“ Odmítl, že by Švédsko bylo neutrální, je podle něj spíše „neangažované, nezapojené“. Připomněl, že bilaterální smlouvy nemohou zajistit takovou bezpečnost jako Aliance.

Vstup zřejmě nebude zcela jednoduchý, protože Turecko oznámilo, že ho chce blokovat. Oba hosté Událostí, komentářů však věří, že to diplomaté zvládnou vyřešit.