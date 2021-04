Před 75 lety Sýrie vyhlásila nezávislost. Politická rozpolcenost ji provázela po celou dobu existence

Francouzská správa zodpovídala za vybudování infrastruktury a zemi rozvíjela. Vznikly silnice a zlepšila se městská vybavenost, kladl se důraz i na místní zemědělství. Francouzi také považovali za zásadní vzdělanost obyvatelstva, proto založili v Damašku univerzitu, jejíž výuka probíhala převážně v arabštině. I přes snahu Francouzů udržet zemi klidnou, se situace v Sýrii komplikovala, protože Syřané neměli francouzské patrony příliš v lásce.

První krize ve francouzsko-syrských vztazích přišla v roce 1925, kdy se vzbouřila část drúzského obyvatelstva a spojila se nacionalisty z Damašku. Vzpoura se poté rozšířila po celé Sýrii. Na nějaký čas povstalci ovládali většinu venkova a dokonce se probojovali až do samotného Damašku, který Francouzi dva dny nepřetržitě bombardovali. Vzpouru se podařilo potlačit až v roce 1927. I přes její neúspěch se v Sýrii vytvořila silná politická strana nacionalistů, která hrála důležitou roli v boji za nezávislost.

Francouzi a Syřané v polovině třicátých let začali jednat o smlouvě, která by zajistila Syřanům politickou nezávislost, přičemž Francie by stále měla v zemi silnou ekonomickou a vojenskou roli. Po vleklých jednáních byla podepsána v září 1936.

Smlouva stanovila syrskou nezávislost, francouzsko-syrskou spolupráci v zahraniční politice, francouzské ekonomické poradenství a ponechání dvou francouzských vojenských základen v zemi. Drúzské a alavitské okresy měly být začleněny do jednoho celku, vznikla by tak sjednocená Sýrie. Zároveň se ustanovil parlament, do jehož čela byli zvoleni nacionalisté.

Syřané ratifikovali smlouvu ještě před koncem roku 1936. Francie tak ale neučinila a do začátku roku 1939 bylo jasné, že to ani nemá v úmyslu. Situaci ale změnila druhá světová válka.

Ať žije nezávislá Sýrie?

Když v roce 1940 padla Paříž a Francie se vzdala hitlerovskému Německu, Sýrie viděla šanci na odtržení od francouzského vlivu. To se však nepodařilo a musela se podřídit nekompromisnímu francouzskému režimu pod Hitlerem. O strategické území pak svedli boj britští vojáci s vojáky Svobodné Francie v červenci 1941. Oblast se jim společně podařilo získat zpět. Svobodní Francouzi brzy poté na popud Británie neoficiálně vyhlásili syrskou a libanonskou nezávislost.

Na skutečnou nezávislost si však Syřané museli ještě počkat. Francouzi se po německé kapitulaci, i přes slib autonomie, nechtěli jen tak vzdát strategického území na Blízkém východě, a proti jakýmkoliv místním snahám o odtržení vojensky zasáhli.

29. května 1945 Francie vybombardovala Damašek a pokusila se zatknout jeho demokraticky zvolené lídry. Zatímco letadla ostřelovala hlavní syrské město, předseda tamní vlády Faris Khoury na zakládající konferenci Organizace spojených národů v San Francisku prezentoval žádost Sýrie o nezávislost. To přesvědčilo některé členy OSN, aby se přiklonili na syrskou stranu.

Pokračující tlak ze strany OSN, syrských nacionalistických skupin a Britů, kterým se podobně komplikovala situace v Palestině, nakonec přinutil Francii ke stažení.

17. dubna 1946 Francouzi evakuovali všechny vojáky a Sýrie oficiálně vyhlásila nezávislý stát. Ještě předtím se stala zakládajícím členem OSN a Ligy arabských států.