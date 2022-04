V Kyjevě s prezidentem Zelenským jednali rakouský kancléř a britský premiér

Také britský premiér se v sobotu setkal s ukrajinským prezidentem v Kyjevě. Podle BBC řekl, že Británie stojí v čele protiválečné koalice, je lídrem ve vojenské pomoci Ukrajině a „lídrem v sankcích proti ruskému agresorovi“.

Prvními vysokými zahraničními představiteli, kteří od počátku ruské invaze na Ukrajinu dorazili do Kyjeva, se už v polovině března stali premiéři České republiky, Polska a Slovinska Petr Fiala (ODS), Mateusz Morawiecki a Janez Janša s polským vicepremiérem Jaroslawem Kaczyńským. U Kyjeva tehdy ještě zuřily boje, nyní už se většina ruských jednotek přesunula na východ a jihovýchod.

Orbán odsoudil masakr v Buče

Maďarský premiér Viktor Orbán odsuzuje masakr v ukrajinském městě Buča, kde během ruské invaze zemřely stovky civilistů, a podpoří mezinárodní vyšetřování, které najde viníky tohoto krveprolití. V sobotu to řekl šéf tiskového úřadu maďarského premiéra Bertalan Havasi, jehož citoval server Hungary Today.

Maďarského premiéra v pátek ostře kritizoval jeho dlouholetý spojenec, polský vicepremiér Jaroslaw Kaczyński, který mimo jiné řekl, že s ním dále nemůže spolupracovat, dokud Orbán nezmění postoj k ruské invazi. Orbán sice odsoudil ruské napadení Ukrajiny, ale nekritizoval konkrétně ruského prezidenta Vladimira Putina. Orbánova vláda také na rozdíl od ostatních zemí EU a dalších západních států neposílá Kyjevu vojenskou pomoc. Ke krvavým událostem v Buči Orbán dříve řekl, že je nutné nezávislé a nepodjaté vyšetřování.

„Pokud premiér Orbán říká, že jasně nevidí, co se stalo v Buči, doporučil bych mu navštívit očního lékaře. Je to zklamání,“ řekl tento týden Kaczyński s poukazem na stovky civilistů, které v Buči zřejmě zabili ruští vojáci. Zároveň ale vyjádřil určité pochopení pro možné Orbánovy cíle. „Věřím, že to, co Viktor Orbán dělá, je spjato s nadějí, že sehraje nějakou roli ve snahách o ukončení konfliktu. Myslím ale, že to je slepá ulička,“ dodal Kaczyński.