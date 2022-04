Orbán slaví volební vítězství. Porazil prý levici, byrokraty i Zelenského

„Bylo to obrovské vítězství,“ prohlásil Orbán. „Dosáhli jsme vítězství tak velkého, že ho lze vidět z Měsíce a určitě je vidět z Bruselu,“ nechal se slyšet vítěz voleb, kterého EU často kritizuje kvůli prohřeškům vůči demokracii a kvůli údajné korupci.

„Udělali jsme všechno správně, a přesto výsledky ukazují, že po dvanácti letech vymývání mozků může Orbán vyhrát jakékoli volby v této zemi. To je ponaučení, které jsem si z této lekce odnesl,“ pronesl lídr opozice. „Nebudu skrývat svůj smutek a zklamání,“ citovala jej dále BBC. Orbánův Fidesz politik obvinil z kampaně plné „nenávisti a lží“.

Spolupráce v rámci V4 nebude snadná, míní Decroix

„Musíme vidět, ať už k Maďarsku přistupujeme jakkoliv, že jde o čtvrté takové vítězství, a musíme respektovat demokratické volby,“ okomentoval výsledky maďarských voleb polský premiér Mateusz Morawiecki. Právě Varšava je spojencem Budapešti v některých sporech s Evropskou unií kvůli vládě práva.

„Maďarsko si svou budoucnost v dalších letech vybralo. Je třeba to respektovat a zároveň myslet na to, že značná část Maďarů chtěla zvolit jinou cestu,“ reagovala na vítězství Fideszu předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Česko by podle ní v budoucnu mělo spolupracovat s partnery, kteří zastávají stejné hodnoty a jsou si vědomi rizik, které představuje putinovské Rusko.

Podle první místopředsedkyně poslanců ODS Evy Decroix nemůžou výsledky maďarských voleb příliš překvapit. Opoziční koalice neměla férový přístup do médií, což výsledek částečně vysvětluje, míní členka zahraničního výboru Poslanecké sněmovny. Očekává, že spolupráce v rámci V4 bude pokračovat, ale nebude jednoduchá. „Pokud má Orbán za to, že jeho oponentem je i Zelenskyj, není to pro nás dobrá zpráva,“ řekla Decroix ČT24.