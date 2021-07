„Ten zákon je nehorázný. Žijeme ve 21. století.“ Lidé na Gay Pride v Budapešti se ozvali proti zákazu osvěty o LGBT

Pro účastníky pochodu centrem Budapešti byla norma jednoznačně největším tématem, uvedla agentura Reuters. „Ten zákon je nehorázný. Žijeme ve 21. století, kdy by se takové věci už dít neměly. Nejsme už v komunismu, tohle je EU a každý by tu měl mít právo žít svobodně,“ řekl 27letý István, který se pochodu účastnil i se svým partnerem.

Zmiňovaný zákon maďarský parlament schválil v polovině června. Norma zakazuje šířit mezi mladými lidmi do 18 let materiály zobrazující nebo propagující homosexualitu a změnu pohlaví. Právní předpis ve školách znemožňuje mimo jiné osvětu týkající se sexuálních menšin a aktivisté spolu s organizacemi na ochranu lidských práv jej vnímají jednoznačně jako diskriminační. Stejně to vidí i řada předních evropských politiků a Evropská komise, která kvůli uvedenému právnímu aktu zahájila proti Maďarsku v polovině minulého týdne řízení.

Budapešť se ale hájí tím, že jí nejde o diskriminaci, ale o ochranu mladistvých a že jde o vnitřní věc Maďarska, do které nemá EU právo mluvit.