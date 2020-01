Nezávislost médií mizí. Z postkomunistických zemí jsou na tom nejhůř Maďarsko a Bulharsko

Kromě soukromé TV Nova v Bulharsku vysílá i stanice BTV, kterou v balíku dalších středoevropských a východoevropských stanic koupila společnost PPF Petra Kellnera. Převzetí ještě neproběhlo.

Ředitel Bulharské národní televize nezastírá, že vztah jeho instituce ke státu není bez obtíží. „Problém je ve financování. Pokud by Bulharská národní televize měla financování stanovené jasně a nezávisle, pokud bychom dostali peníze bez ohledu na to, co děláme, samozřejmě pak budeme mít víc svobody. Dokud to tak není, novináři podléhají autocenzuře. Není to cenzura vlády, to je autocenzura. Novináři jsou opatrní, protože vědí, že musí být opatrní,“ vysvětluje.

Kritické texty? Jen vůči opozici a těm, kteří se vládě zprotivili

Svobodná žurnalistika v Bulharsku přežívá na okraji, například v kabelové televizi Eurocom nebo v investigativním serveru Bivol, vydávaném ze zahraničí. „Byli jsme první, kdo odhalil velká zneužívání evropských dotací,“ říká zakladatel serveru Bivol Asen Jordanov. Ani on se v Bulharsku necítí v bezpečí. Zvlášť poté, co na něj zaútočili čtyři muži s železnými tyčemi.

Podle bývalé novinářky Miroluby Benatové se v Bulharsku ještě kritické články objevují, nikdy ale nemíří proti vládě, ale proti tem, kteří jsou v opozici. „Nebo když si vládní politici mezi sebou vyřizují účty,“ uzavírá.