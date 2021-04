Nová mutace koronaviru, masivní festivaly a nedostatečné očkování. Indii zasáhla druhá vlna s nebývalou razancí

Zatímco na jaře loňského roku po celém světě rostla panika z pandemie, Indii se jako zázrakem celá katastrofa obloukem vyhnula. Nebo to alespoň tak vypadalo dle oficiálních statistik. Miliardový stát tehdy zaznamenával jen velmi malé denní přírůstky v řádech stovek a nižších tisíců. Federální vláda sice hned v březnu 2020 uvalila tvrdý lockdown, vzhledem k hustotě obyvatel a všudypřítomné chudobě spojené se špatnou hygienou byly ale nízké počty nakažených i tak pozoruhodným jevem.

Část užaslých vědců se snažila přijít na to, v čem jsou Indové tak dobří. Jiní zemi podezírali z nedostatečného testování. Optimismus byl ale předčasný, a ač se zpožděním, pandemie (dle čísel) dorazila i na indický subkontinent. Počet případů nákazy tam strmě začal stoupat v červenci. Za srpen přibylo přes dva miliony nakažených a v září další tři miliony. V polovině září přibývalo téměř 100 tisíc případů za den. Zničehonic byla Indie na cestě předstihnout v žebříčku Spojené státy a stát se tak zemí s nejvyšším počtem infekcí na světě. Jednotlivé indické státy zavedly silné restrikce, nemocnice byly plné a ekonomika v těžké recesi.

Náhlý obrat

V říjnu ale denní přírůstky nakažených začaly klesat a v zemi tak, přestože nebylo zdaleka vyhráno, narůstal optimismus. Blížily se také významné hinduistické svátky a jednotlivé státy se je navzdory četným varováním epidemiologů zdráhaly omezit – doufaly, že pomohou k oživení skomírající ekonomiky. Podzimní svátky totiž většinou provázejí rodinné sešlosti a nákupy dárků od sladkostí přes oblečení až po automobily.

A ani vývoj pandemie nenapovídal, že by se bylo čeho bát. Počty nakažených klesaly až do února, duchovní začali mluvit o zázraku a vědci o záhadě. V jednu chvíli měla miliardová Indie i kolem pouhých devíti tisíc nových případů za den, což bylo číslo menší než v Česku. Přemýšlelo se, zda za úspěch nemůže tamní klima, které je ve většině země velmi teplé a vlhké. V těchto podmínkách jsou totiž podle všeho koronaviry méně aktivní, i když s jistotou to prokázáno nebylo.