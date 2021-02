Miliardová Indie má i méně případů nákazy covidem za den než Česko. Vědci řeší, jak je to možné

Pro vědce tento vývoj zůstává záhadou a snaží se nyní zjistit, jaké má země oproti jiným výhody, co dělají Indové dobře a jak by je mohly státy trpící velkým počtem případů nákazy napodobit. Kromě jiného se experti zaměřují na nošení roušek, dodržování opatření, místní klima, demografii či další typické nemoci, které se v zemi vyskytují.

Na druhou stranu jsou tu takové faktory jako silné znečištění ovzduší v indických městech, které oslabuje imunitní systém místních obyvatel. Znečišťující částice také mohou pomoci viru udržet se déle ve vzduchu, uvádí materiál zveřejněný v prosincovém čísle časopisu GeoHealth. Článek v časopisu Lancet zase v červenci poukázal na to, že ve velkém vedru mají lidé tendenci vyhledávat útočiště uvnitř v klimatizovaných budovách, což může naopak napomoci šíření koronaviru.

Za pozornost stojí i fakt, že Indii sužuje spousta dalších nemocí – malárie, horečka dengue, tyfus, hepatitida, cholera. Miliony Indů postrádají přístup k čisté vodě a hygienickým zařízením. Někteří experti se domnívají, že právě silný imunitní systém mnohým Indům v boji s koronavirem pomohl. Říjnová studie indických vědců z Čennaí a Puné si všímá toho, že země s nízkými příjmy, kde lidé mají špatný přístup ke zdravotnickým a hygienickým zařízením, mají ve skutečnosti méně úmrtí na covid na hlavu než bohatší státy. Jiní odborníci ale říkají, že je to jen zajímavá hypotéza, která se nezakládá na žádných biologických datech.

Klíčový faktor: mládí

Ve prospěch Indie rovněž hraje věková skladba obyvatelstva; pouze šest procent Indů je starších 65 let a více než polovině obyvatel ještě nebylo 25 let. U mladých lidí je přitom méně pravděpodobné, že by nemoci covid-19 podlehli, a mnohdy se u nich ani neprojeví žádné příznaky. Poslední náhodné testy protilátek provedené u 28 tisíc obyvatel Dillí ukázaly, že 56 procent lidí se již s koronavirem setkalo. Podle mnohých expertů je nicméně skupinové imunity dosaženo až poté, co má protilátky nejméně 60 až 80 procent populace.