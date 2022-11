Nabarvené ptáče čeká premiéra ve Francii, část štábu zatím bojuje na Ukrajině

Film se zúčastnil hlavní soutěže v Benátkách, získal studentskou cenu, ale hlavně na mezinárodním filmovém festivalu vyvolal velký rozruch. Alegorie o krutosti a nevinnosti získala ruskou invazí na Ukrajinu nový rozměr. Část filmu se v zemi aktuálně zkoušené válkou natáčela.

„Část štábu, část produkce, spoustu spolupracovníků je z Ukrajiny a jsou tam a jsou teď v první linii a bojují za svou zemi,“ říká herečka Jitka Čvančarová. „Zrovna ve štábu a mezi všemi herci, kteří hrají v mém filmu, děláme sbírku na zakoupení vojenského vybavení, protože jeden z nich slouží v něčem, co nazýváme speciální síly nebo speciální jednotky,“ dodává režisér filmu Václav Marhoul.

Pařížská premiéra filmu byla zorganizována u příležitosti jeho distribuce na nosiči Blu-ray. „Kdyby se tady film dostal před komisi, tak by jistě zakázala jeho promítání v kinech pro mládež do 18 let. S distribucí Blu-ray je to snazší,“ komentuje francouzskou premiéru Jean-Aria Mouy z distribuční společnosti Celluloid Dreams.