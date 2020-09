OPEC slaví šedesát let. Dříve „těžil“ i z ropných šoků, teď však kvůli rozporům a koronaviru brutálně ztrácí

K zakládající pětici přistoupily Katar (1961), Indonésie (1962), Libye (1962), Spojené arabské emiráty (1967), Alžírsko (1969) a Nigérie (1971). Ekvádor (vstup v roce 1973) a Gabon (1975) z organizace vystoupily v roce 1992, respektive 1995. Obě země se ale do OPEC vrátily – Ekvádor v roce 2007, Gabon v roce 2016. Indonésie byla členem OPEC do roku 2008 a poté na několik měsíců v roce 2016. V roce 2007 přistoupila Angola, v roce 2017 Rovníková Guinea a v roce 2018 Kongo.

Konkrétně v posledních letech vliv kartelu na mezinárodní trh s touto strategickou komoditou podle analytiků spíše upadal, což podle nich souvisí také s břidlicovou revolucí v USA. Ta vedla k rozvoji mnoha menších nezávislých těžařů. Spojené státy se postupně staly čistým vývozcem ropy.

„Donald Trump díky ropě z břidlic sleduje strategii tak zvané energetické dominance,“ připomíná Pfeiler.

Celkovou důležitost organizace ale snižuje i méně striktní dodržování „naordinované“ politiky mezi jednotlivými členy. Když organizace navrhne omezení těžby, stává se, že někteří členové k takovému kroku nepřistoupí.

Letos se přitom vnitřní rozpory uvnitř kartelu projevily naplno. „Rusko, člen tak zvané skupiny OPEC+, nepodpořilo snížení produkce, na což Saúdská Arábie reagovala mohutným zvýšením těžby a vyvolala cenovou válku. Tento krok přišel v době výrazného výpadku poptávky po černém zlatě kvůli koronaviru a způsobil tak brutální cenový propad,“ říká Pfeiler.

A nejen to, enormní růst zásob zase vedl k obavám, že svět vyčerpá také veškeré místo pro její uložení. Jinými slovy, skladovací zařízení, rafinerie, terminály nebo lodě by se nakonec mohly naplnit až do své maximální kapacity, což by byla situace, která se podle Goldman Sachs nekonala od roku 1998.