Vláda chce podpořit výrobu léků v Česku. Chybí lidé, varují firmy

Vláda chce podpořit výrobu léků v tuzemsku a zároveň přilákat zahraniční investory. Důvodem jsou hlavně opakované výpadky některých medikamentů. Podle zástupců farmaceutických firem ale v Česku není dostatek kvalifikovaných pracovníků. A za nízké považují také úhrady, které zdravotní pojišťovny za léčiva platí.
Když loni v březnu otevřela brněnská společnost Oncomed linku na výrobu injekcí léčících revma nebo lupénku, šlo o jednu z největších investic do výroby léků v tuzemsku. Linka stála miliardu. Pětinu zaplatil stát. Právě i to dle ředitele společnosti rozhodlo o tom, že výroba nebude v Německu, ale právě v Česku.
„Tři roky vlastní příprava, vůbec než jsme mohli začít investovat, potom tři roky stavba a rok zprovoznění,“ vyjmenoval obchodní ředitel a člen představenstva Oncomedu Brno Radek Fialka.
Otevření dalších farmaceutických linek by podle odborníků omezilo výpadky léků. V posledních letech chyběly třeba sirupy na horečku, antibiotika nebo inzulin. Vláda chce proto výrobce nalákat do Česka finančními pobídkami.
„Musíme jim dát nějakou podporu. Myslím, že je to zásadní. Nějakou ekonomickou pobídku, třeba daňovou,“ nastínil jednu z možností ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).
Další firma v Třinci vyrábí doplňky stravy. Linky na léky na předpis má v jiných evropských zemích. Nedávno otevřela třeba závod v Rumunsku. Pokud by chtěla produkci znovu rozšířit, dotace od státu by prý byla jen jednou z motivací.
„Jsou tady i další důležité faktory, jako jsou ceny energií, elektřiny a tepla, které jsou v Česku vyšší než v ostatních zemích. A zároveň pro výrobu léčiv potřebujete vysoce kvalifikované pracovníky,“ upozorňuje generální ředitel firmy Stada Česká republika Martin Šlégl.
„Soběstačnost je iluzorní“
Ti by do dvou let měli do praxe zamířit z brněnské Masarykovy univerzity. Na podzim otevře obor Průmyslová farmacie. Kromě toho je ale podle výrobců nutné spolupracovat s dalšími evropskými zeměmi. „Je naprosto iluzorní, aby Česko byla soběstačné. Je to o tom, aby jednotlivé evropské státy dokázaly zmapovat své výrobní kapacity a dokázaly si de facto rozdělit úkoly,“ tvrdí výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem Filip Vrubel, podle nějž jsou podstatné také ceny, které pojišťovny za léky platí. Považuje je za příliš nízké.
„Mně osobně by se líbil mechanismus, že pokud vyrábím v dané zemi, tak cena toho léčivého přípravku to pak bude reflektovat,“ podotkl Šlégl. „Asijští výrobci jsou vždycky schopní dělat ty laciné léky levněji než my. A pokud chceme být soběstační, tak musíme být schopni nějak zvýhodnit tu lokální výrobu,“ přizvukuje Fialka z Oncomedu.
Produkce v Brně přitom bude posilovat. Zatímco loni v závodě vyrobili deset milionů léčivých stříkaček, letos by jich mělo být dvakrát tolik.