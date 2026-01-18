Kongres ODS rozhodne, kdo doplní Kupku a Portlíka v novém vedení

Po sobotním zvolení Martina Kupky předsedou Občanské demokratické strany a Tomáše Portlíka jeho statutárním zástupcem bude v neděli v Praze pokračovat kongres ODS volbou řadových místopředsedů. Nominace na regionálních sněmech získalo osm kandidátů včetně Portlíka, který již kandidovat nebude. Ve večerní diskusi v sobotu zazněl návrh vyslat do souboje i poslankyni a expertku občanských demokratů na školství Renátu Zajíčkovou. Stát se tak ale může až dopoledne.
Nominace krajů získali a kandidaturu na místopředsedu před zahájením kongresu potvrdili exministr životního prostředí a bývalý místopředseda ODS Pavel Drobil, poslanci Karel Haas, Štěpán Slovák a Petr Sokol, europoslanec a dosavadní místopředseda strany Alexandr Vondra. Regiony podpořily na post řadových místopředsedů také senátora Martina Červíčka, který v sobotu odstoupil z volby prvního místopředsedy, a neúspěšného protikandidáta Kupky Radima Ivana.
Kupka před nedělní volbou žádného z kandidátů veřejně nepodpořil, Portlík uvedl, že Červíček je týmový hráč a chtěl by, aby jeho hlas byl ve vedení slyšet.
Z vedení ODS v neděli odejdou dosavadní místopředsedové Martin Baxa a Eva Decroix. Stejně jako bývalý předseda Petr Fiala a první místopředseda Zbyněk Stanjura se rozhodli po prohře v podzimních sněmovních volbách mandát neobhajovat.