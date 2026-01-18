Lídr musí mít tah na branku a neohlížet se, zdůraznil nový předseda ODS Kupka

Nově zvolený předseda ODS Martin Kupka v Interview ČT24 hovořil o změnách ve straně, její budoucnosti a své roli jako lídra. „ODS musí lidem nabízet praktická a kompetentní řešení pro jejich každodenní život,“ uvedl. Moderátor Daniel Takáč se zeptal, zda se Kupka cítí být lídrem a neobává se třeba nového hnutí hejtmana jihočeského kraje Martina Kuby. „Lídr nemá obavy. Má tah na branku a snahu vytáhnout stranu co nejvýš. Nemůže se pořád ohlížet, to by byl slabý lídr,“ reagoval.
Na dotaz moderátora Takáče, jak Kupka vnímá nechuť některých spolustraníků k dosavadnímu fungování ODS, Kupka odpověděl, že je to přirozená věc. „Pro dobré fungování strany je klíčové identifikovat své chyby.“
Jako příklad uvedl špatnou digitalizaci stavebního řízení během minulého vládnutí. Podle bývalého ministra dopravy za to ODS nebyla přímo zodpovědná, ale stalo se to během jejího koaličního vládnutí. „ODS se z toho musí poučit a znovu získat své tradiční voliče,“ dodal.
Moderní pravicová politika
Místní sdružení ODS mají podle Kupky začít otevírat témata, jak má vypadat moderní pravicová politika. Připomněl takzvané poděbradské artikuly ODS: snaha o nejúspornější stát, o nezadluženou budoucnost, o solidaritu zodpovědných a o svobodu lidí. Podle něj by se k tomu měla přidat tržní ekonomika a digitální agenda.
„Jsme na prahu nového období českého pragmatismu. Lidé se budou během různých změn mnohem více ptát, co jim přinesou a jak se promítnou do jejich peněženek. ODS musí reagovat formováním stínové vlády a dát na stůl řešení,“ dodal.
Takáč zmínil některá hesla z kandidátského projevu Kupky, jako je například „Green Deal jinak,“ a zeptal se, zda podobná hesla nejsou právě příčinou, proč musela ODS opustit vládní křesla. Nově zvolený předseda zopakoval, že v případě Green Dealu je potřeba udržet EU konkurenceschopnou, protože jinak není možné se kvalitně starat o životní prostředí. ODS je v tomhle podle něj autentickou silou, která má za sebou výsledky a bude v tom nadále aktivní. Moderátor oponoval, že ukážou až další volby, jestli tohle volič pochopí.
Kupka také uvedl, že ODS plánuje otevřeně debatovat o volebním programu i s odbornou veřejností na sociálních sítích.
Důvěra podnikatelů v ODS
Dalším tématem rozhovoru bylo, jak podnikatelé poznají, že jim ODS naslouchá. Podle Kupky je role podnikatelů ve státě klíčová. Chce navázat na svou pracovní praxi z ministerstva dopravy a svolat jednání předsednictva ODS se svazy a komorami podnikatelů.
Takáč se zeptal, jak plánuje podnikatelům Kupka vysvětlit, že minulá vláda zvedla navzdory svým slibům daně. Kupka vyjmenoval několik případů, kde minulá vláda naopak podnikatelům pomohla, včetně přijímání zahraničních pracovníků nebo pomoci v oblasti normy Euro 7.
„Pokud dodáme konkrétní návrhy, nabídneme přesvědčivý přístup a komunikaci, tak nám budou firmy v našich krocích věřit,“ myslí si.
Vnímání ODS mladou generací
Moderátor upozornil na rozpory mezi pohledy mladé generace voličů a konzervativní ODS například na genderové nebo environmentální otázky. Kupka zdůraznil, že ODS ve své politice nejde proti zájmům elementární ohleduplnosti vůči životnímu prostředí.
V tématu genderu se podle něj ODS hlásí k liberální myšlence, kdy stát nemá do života lidí moc mluvit. „Stát nemá do toho zbytečně zasahovat. Pokud ti lidé takto chtějí žít a nikoho neomezují, tak je to jejich věc,“ konstatoval.
Kupka také sdělil, že se ODS musí angažovat v agendě digitalizace a umělé inteligence, aby oslovila mladou generaci voličů. Dodal, že je tohle téma nezbytnou podmínkou pro další úspěch občanských demokratů.
Podle něj musí být ODS silná strana a vedoucí opozice. „Chci, aby byl za dva roky volební potenciál strany vysoko nad dvaceti procenty,“ řekl.
