Lídr musí mít tah na branku a neohlížet se, zdůraznil nový předseda ODS Kupka


před 57 mminutami|Zdroj: ČT24
27 minut
Interview ČT24: Martin Kupka (ODS)
Zdroj: ČT24

Nově zvolený předseda ODS Martin Kupka v Interview ČT24 hovořil o změnách ve straně, její budoucnosti a své roli jako lídra. „ODS musí lidem nabízet praktická a kompetentní řešení pro jejich každodenní život,“ uvedl. Moderátor Daniel Takáč se zeptal, zda se Kupka cítí být lídrem a neobává se třeba nového hnutí hejtmana jihočeského kraje Martina Kuby. „Lídr nemá obavy. Má tah na branku a snahu vytáhnout stranu co nejvýš. Nemůže se pořád ohlížet, to by byl slabý lídr,“ reagoval.

Na dotaz moderátora Takáče, jak Kupka vnímá nechuť některých spolustraníků k dosavadnímu fungování ODS, Kupka odpověděl, že je to přirozená věc. „Pro dobré fungování strany je klíčové identifikovat své chyby.“

Jako příklad uvedl špatnou digitalizaci stavebního řízení během minulého vládnutí. Podle bývalého ministra dopravy za to ODS nebyla přímo zodpovědná, ale stalo se to během jejího koaličního vládnutí. „ODS se z toho musí poučit a znovu získat své tradiční voliče,“ dodal.

Moderní pravicová politika

Místní sdružení ODS mají podle Kupky začít otevírat témata, jak má vypadat moderní pravicová politika. Připomněl takzvané poděbradské artikuly ODS: snaha o nejúspornější stát, o nezadluženou budoucnost, o solidaritu zodpovědných a o svobodu lidí. Podle něj by se k tomu měla přidat tržní ekonomika a digitální agenda.

„Jsme na prahu nového období českého pragmatismu. Lidé se budou během různých změn mnohem více ptát, co jim přinesou a jak se promítnou do jejich peněženek. ODS musí reagovat formováním stínové vlády a dát na stůl řešení,“ dodal.

Novým šéfem ODS je Kupka. Prvním místopředsedou se stal Portlík
Nový předseda ODS Martin Kupka

Takáč zmínil některá hesla z kandidátského projevu Kupky, jako je například „Green Deal jinak,“ a zeptal se, zda podobná hesla nejsou právě příčinou, proč musela ODS opustit vládní křesla. Nově zvolený předseda zopakoval, že v případě Green Dealu je potřeba udržet EU konkurenceschopnou, protože jinak není možné se kvalitně starat o životní prostředí. ODS je v tomhle podle něj autentickou silou, která má za sebou výsledky a bude v tom nadále aktivní. Moderátor oponoval, že ukážou až další volby, jestli tohle volič pochopí.

Kupka také uvedl, že ODS plánuje otevřeně debatovat o volebním programu i s odbornou veřejností na sociálních sítích.

Fiala: Jsem přesvědčen, že naše vláda byla úspěšná
Vláda v demisi na brífinku po zasedání

Důvěra podnikatelů v ODS

Dalším tématem rozhovoru bylo, jak podnikatelé poznají, že jim ODS naslouchá. Podle Kupky je role podnikatelů ve státě klíčová. Chce navázat na svou pracovní praxi z ministerstva dopravy a svolat jednání předsednictva ODS se svazy a komorami podnikatelů.

Takáč se zeptal, jak plánuje podnikatelům Kupka vysvětlit, že minulá vláda zvedla navzdory svým slibům daně. Kupka vyjmenoval několik případů, kde minulá vláda naopak podnikatelům pomohla, včetně přijímání zahraničních pracovníků nebo pomoci v oblasti normy Euro 7.

„Pokud dodáme konkrétní návrhy, nabídneme přesvědčivý přístup a komunikaci, tak nám budou firmy v našich krocích věřit,“ myslí si.

Od ledna stoupnou živnostníkům odvody, vzrostou i daně z tabáku a alkoholu
Ilustrační fotografie

Vnímání ODS mladou generací

Moderátor upozornil na rozpory mezi pohledy mladé generace voličů a konzervativní ODS například na genderové nebo environmentální otázky. Kupka zdůraznil, že ODS ve své politice nejde proti zájmům elementární ohleduplnosti vůči životnímu prostředí.

V tématu genderu se podle něj ODS hlásí k liberální myšlence, kdy stát nemá do života lidí moc mluvit. „Stát nemá do toho zbytečně zasahovat. Pokud ti lidé takto chtějí žít a nikoho neomezují, tak je to jejich věc,“ konstatoval.

Kupka také sdělil, že se ODS musí angažovat v agendě digitalizace a umělé inteligence, aby oslovila mladou generaci voličů. Dodal, že je tohle téma nezbytnou podmínkou pro další úspěch občanských demokratů.

Podle něj musí být ODS silná strana a vedoucí opozice. „Chci, aby byl za dva roky volební potenciál strany vysoko nad dvaceti procenty,“ řekl.

Jihočeský hejtman Kuba opouští ODS, chce založit nové hnutí
Martin Kuba

Výběr redakce

Macron zvažuje, že požádá EU o kroky proti Trumpovým clům kvůli Grónsku

Macron zvažuje, že požádá EU o kroky proti Trumpovým clům kvůli Grónsku

14:25Aktualizovánopřed 13 mminutami
Syrská armáda vzala Kurdům největší ropné pole a přehradu

Syrská armáda vzala Kurdům největší ropné pole a přehradu

14:54Aktualizovánopřed 36 mminutami
Prezident se zachoval jako slon v porcelánu, prohlásil Macinka

Prezident se zachoval jako slon v porcelánu, prohlásil Macinka

14:16Aktualizovánopřed 38 mminutami
Místopředsedy ODS se stali Haas, Drobil, Červíček a Vondra

Místopředsedy ODS se stali Haas, Drobil, Červíček a Vondra

06:08Aktualizovánopřed 54 mminutami
Ruský dronový úder si v noci na neděli vyžádal dvě oběti, uvedl Zelenskyj

Ruský dronový úder si v noci na neděli vyžádal dvě oběti, uvedl Zelenskyj

před 1 hhodinou
Propuštěný Čech je na cestě z Venezuely, uvedl Macinka

Propuštěný Čech je na cestě z Venezuely, uvedl Macinka

13:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou
SPD a Motoristé nebudou hlasovat pro vydání Babiše a Okamury ke stíhání

SPD a Motoristé nebudou hlasovat pro vydání Babiše a Okamury ke stíhání

před 2 hhodinami
Při protestech v Íránu zemřelo nejméně pět tisíc lidí, píše Reuters

Při protestech v Íránu zemřelo nejméně pět tisíc lidí, píše Reuters

11:29Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Prezident se zachoval jako slon v porcelánu, prohlásil Macinka

Prezident Petr Pavel podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) nekonzultoval s vládou nabídku letounů pro Ukrajinu. Koaliční rada bude výroky Pavla řešit už v pondělí, řekl Macinka v Otázkách Václava Moravce. Podle šéfa sněmovního zahraničního výboru Radka Vondráčka (ANO) prezident zřejmě mluvil o strojích L-159 Alca, Česko je ale podle něj darovat nemůže. Pavel při návštěvě Kyjeva řekl, že Česko může v relativně krátké době dodat několik středních bojových letadel na obranu proti dronům.
14:16Aktualizovánopřed 38 mminutami

Místopředsedy ODS se stali Haas, Drobil, Červíček a Vondra

Po sobotním zvolení Martina Kupky předsedou Občanské demokratické strany a Tomáše Portlíka jeho statutárním zástupcem v neděli v Praze pokračuje kongres ODS. Ten rozhodl mimo jiné o tom, že místa čtyř řadových místopředsedů obsadí poslanec Karel Haas, exministr životního prostředí Pavel Drobil, senátor Martin Červíček a europoslanec Alexandr Vondra.
06:08Aktualizovánopřed 54 mminutami

Lídr musí mít tah na branku a neohlížet se, zdůraznil nový předseda ODS Kupka

Nově zvolený předseda ODS Martin Kupka v Interview ČT24 hovořil o změnách ve straně, její budoucnosti a své roli jako lídra. „ODS musí lidem nabízet praktická a kompetentní řešení pro jejich každodenní život,“ uvedl. Moderátor Daniel Takáč se zeptal, zda se Kupka cítí být lídrem a neobává se třeba nového hnutí hejtmana jihočeského kraje Martina Kuby. „Lídr nemá obavy. Má tah na branku a snahu vytáhnout stranu co nejvýš. Nemůže se pořád ohlížet, to by byl slabý lídr,“ reagoval.
před 57 mminutami

Propuštěný Čech je na cestě z Venezuely, uvedl Macinka

Letadlo s propuštěným Čechcem Janem Darmovzalem je na cestě z Venezuely, ve večerních hodinách by mohlo přistát v Praze. V Otázkách Václava Moravce to uvedl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Česko je podle něj připraveno začít s obnovou diplomatických vztahů s Caracasem.
13:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou

SPD a Motoristé nebudou hlasovat pro vydání Babiše a Okamury ke stíhání

SPD a Motoristé nebudou ve sněmovně hlasovat pro vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy dolní komory Tomia Okamury (SPD) k trestnímu stíhání. V diskusním pořadu televize Prima to v neděli řekli Okamura a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Babiš již dříve prohlásil, že se ke stíhání v kauze Čapí hnízdo vydat nenechá. Ministr průmysl Karel Havlíček (ANO) s tím souhlasí. Případ je podle něj zpolitizovaný a projednává se příliš dlouho.
před 2 hhodinami

Vláda zahájí přípravné kroky k zestátnění ČEZu, řekl Havlíček

Vláda dál počítá s výkupem akcií ČEZu, proces bude trvat rok a půl až dva. V rozhovoru pro Týden v politice to uvedl první vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Přesný postup ministr průmyslu a obchodu nekomentoval – s ohledem na to, že jde o cenotvorné informace. Přípravné kroky by ale podle něj mohly začít v následujících měsících.
před 5 hhodinami

Policisté chtějí větší přísnost vůči agresivitě za volantem

Policie chce přísněji zakročit proti úmyslné agresivitě řidičů na silnicích. Přibývá totiž nehod, za kterými stojí bezohledné chování lidí za volantem, loni jich oproti roku 2023 přibylo zhruba o tisíc. V drtivé většině případů šlo o přestupky. Ujíždění před hlídkou, vybržďování nebo třeba extrémní překračování rychlosti v obci by ale nově mohlo být trestným činem. Na změně zákona už se pracuje a hotová má být ještě letos. Kromě přísnějších trestů by mohlo dojít také k zabavení vozidla.
před 5 hhodinami

Nová pravidla umožní spotřebitelům požadovat opravu výrobků

Od 31. července letošního roku budou muset členské státy Evropské unie uplatňovat ve svých vnitrostátních předpisech nová unijní pravidla na podporu oprav zboží. Cílem těchto opatření je především vytvořit systém, který upřednostňuje opravu výrobku před nákupem nového. Předčasná likvidace opravitelného zboží totiž každoročně vede k obrovskému množství odpadu a spotřebě zdrojů. Spotřebitelé by tak nově měli mít právo požadovat, aby prodejci opravili výrobky, které jsou dle práva EU technicky opravitelné.
před 8 hhodinami
Načítání...