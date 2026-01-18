Státy by měly přispět miliardu dolarů za stálé členství v Radě míru, žádá Trump

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa žádá příspěvek ve výši nejméně jedné miliardy amerických dolarů (20,9 miliardy korun) od každé země, která se chce stát stálým členem jeho nové Rady míru, píše agentura Bloomberg s odvoláním na návrh charty organizace. Trump by se stal jejím prvním předsedou a rozhodoval by o zemích, které do ní budou přizvány. Kritici mají obavy, že se Trump snaží vytvořit konkurenci Organizace spojených národů (OSN), kterou dlouhodobě kritizuje, informuje Bloomberg.
Několik evropských zemí už bylo vyzváno, aby se k Radě míru připojily, píše Bloomberg s odvoláním na informované zdroje. Trump už vyzval řadu světových lídrů, včetně argentinského prezidenta Javiera Mileiho a kanadského premiéra Marka Carneyho, aby s ním zasedli v Radě míru pro Gazu, která by spadala do širšího rámce jeho nové Rady míru.
Rozhodnutí v Radě míru by byla přijímána většinou hlasů, přičemž každý členský stát by měl jeden hlas. Všechna odhlasovaná rozhodnutí by však podléhala schválení předsedy. Členství států by trvalo nejdéle tři roky od vstupu charty v platnost, s možností prodloužení členství předsedou. Tříletý limit by se nevztahoval na členské státy, které přispějí více než miliardu dolarů během prvního roku od vstoupení charty v platnost.
Rada míru je podle Bloombergu v návrhu charty popsána jako „mezinárodní organizace, jejímž cílem je podporování stability, obnova spolehlivé a zákonné správy a dosažení trvalého míru v oblastech postižených či ohrožených konflikty“. Organizace podle dokumentu vznikne ve chvíli, kdy chartu odsouhlasí tři státy.
Rada míru pro Pásmo Gazy
Rada míru pro Pásmo Gazy má dohlížet na plnění mírového návrhu, který loni předložil Trump a na jehož základě bylo vyhlášeno loni na podzim v Pásmu Gazy příměří. Orgán bude také dohlížet na aktivity patnáctičlenného výboru složeného z palestinských technokratů.
Izrael s ustanovením tohoto výboru nesouhlasí. Podle kanceláře izraelského premiéra Benjamina Netanjahua oznámení Bílého domu o zřízení výboru v Gaze nebylo koordinováno s Izraelem a je v rozporu s izraelskou politikou.