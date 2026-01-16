Trump oznámil ustavení Rady míru pro Pásmo Gazy


před 35 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek večer (v noci na pátek SEČ) uvedl, že byla ustavena Rada míru pro Pásmo Gazy. Složení tohoto orgánu, jemuž Trump hodlá předsedat a který má dohlížet na dodržování jeho mírového plánu, jenž tento týden vstoupil do druhé fáze, bude podle prezidenta oznámeno v blízké době.

„Je mi velkou ctí oznámit, že byla založena Rada míru,“ uvedl Trump na své sociální síti Truth Social. „Členové rady budou oznámeni v nejbližší době, ale mohu s jistotou říci, že jde o nejskvělejší a nejprestižnější radu, jaká kdy byla kdykoli a kdekoli sestavena,“ dodal.

Trump už v prosinci tvrdil, že o členství v Radě míru mají zájem „králové, prezidenti, premiéři“ a že to bude „jedna z nejlegendárnějších rad vůbec“. Jejím ředitelem pro operace v terénu se má stát bývalý blízkovýchodní zmocněnec OSN Nikolaj Mladenov a podle informací serveru Axios v ní dále zasednou zejména zástupci Británie, Německa, Francie, Itálie, Saúdské Arábie, Kataru, Egypta a Turecka.

Jednání o dohledu nad poválečnou Gazou dál provází nejistoty
Ilustrační foto (Gaza City, 14. prosince 2025)

Úkolem rady bude zejména dohlížet na patnáctičlenný výbor technokratů pro správu Pásma Gazy, který povede bývalý náměstek ministra dopravy Palestinské autonomie Alí Šaas. Rada míru a země do ní zapojené jsou také na základě listopadové rezoluce Rady bezpečnosti OSN pověřeny vytvořením dočasných mezinárodních stabilizačních sil ISF, které mají na tomto palestinském území zajišťovat bezpečnost po stažení izraelské armády.

Trumpův zvláštní zmocněnec Steve Witkoff ve středu oznámil, že druhá fáze Trumpova dvacetibodového plánu na ukončení války v Pásmu Gazy začala. Krátce předtím uvedl Egypt, že většina palestinských frakcí, včetně teroristických hnutí Hamás a Palestinský islámský džihád, podpořila úsilí o vznik palestinského výboru, který bude pásmo spravovat.

Witkoff: Druhá fáze Trumpova plánu pro Gazu začala
Pásmo Gazy zničené válkou

