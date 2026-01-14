Witkoff: Druhá fáze Trumpova plánu pro Gazu začala

Druhá fáze dvacetibodového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy začala, napsal na síti X zvláštní zmocněnec Bílého domu Steve Witkoff. Jeho prohlášení přišlo krátce poté, co Egypt oznámil, že většina palestinských frakcí, včetně teroristických hnutí Hamás a Palestinský islámský džihád, podpořila úsilí o vznik palestinského výboru, který by oblast spravoval.
První fáze byla podle Witkoffa úspěšná při zajištění příměří, přísunu humanitární pomoci a návratu rukojmí unesených do Pásma Gazy, zatímco druhá fáze se zaměří na odzbrojení všech uskupení a demilitarizaci, vznik palestinské technokratické vlády spravující Pásmo Gazy a obnovu této oblasti.
Hamás musí splnit své závazky, včetně navrácení pozůstatků posledního izraelského rukojmího, jehož tělo je stále v Pásmu Gazy, uvedl Witkoff s tím, že v opačném případě bude hnutí čelit „vážným důsledkům“.
Palestinské frakce se po jednání v Káhiře shodly, že hodlají podpořit vznik technokratického výboru, který se bude skládat z palestinských osobností a bude Pásmo Gazy přechodně spravovat, napsala agentura AFP.
Vedle Hamásu či Palestinského islámského džihádu podporu vyjádřilo i hnutí Fatah, jehož vůdcem je Mahmúd Abbás, prezident Palestinské autonomie sídlící v Ramalláhu na Izraelem okupovaném Západním břehu.
Trumpův plán, z něhož vzešlo současné příměří, mimo jiné předpokládá odzbrojení Hamásu a dalších ozbrojených uskupení, demilitarizaci pásma a nasazení mezinárodních stabilizačních sil.
Konflikt s deseti tisíci oběťmi
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, ovládaného Hamásem, zabila nejméně 71 439 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.
Od počátku příměří, které vstoupilo v platnost 10. října, bylo při izraelských útocích podle palestinského ministerstva zabito 449 Palestinců. Od 27. října 2023, kdy izraelská armáda zahájila v Pásmu Gazy pozemní operaci, tam v boji zahynulo 471 vojáků, uvádí web izraelského ministerstva zahraničí. Podle izraelské armády zahynuli v Pásmu Gazy od počátku příměří tři její vojáci, píše agentura Reuters.