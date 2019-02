Před 40 lety Írán opustil prozápadní kurz. Tisíce lidí slaví výročí návratu Chomejního z exilu

Írán se stal islámskou republikou po revoluci v roce 1979, při níž byla svržena monarchie vedená prozápadním Šáhem Pahlavím. Konzervativní náboženské síly v čele s ajatolláhem Chomejním nastolily teokratický systém vlády, který funguje dodnes. Nejvyšší vůdce, jenž je do své funkce jmenován, je dle ústavy odpovědný pouze 86členné Radě expertů – tu tvoří rovněž duchovní.

Prezidenta naopak volí obyvatelstvo. Tuto politickou funkci zastávali od revoluce i stoupenci umírněného křídla – na přelomu 90. let a nového tisíciletí to byl teolog, filozof a reformista Muhammad Chátamí, o něco dříve centrista Akbar Hášem Rafsandžání. Hlavní slovo má ale vždy nejvyšší vůdce.

„Prezident v politickém systému Íránu podléhá rahbarovi – nejvyššímu duchovnímu vůdci země. Ten dohlíží na celý politický systém. Pokud to uzná za vhodné, může mít vždy poslední a rozhodující slovo ve všech záležitostech íránské politiky, tedy i té zahraniční. Je to také především rahbar, který určuje, co ještě je a co už naopak není slučitelné s hodnotami islámské republiky, které vychází z politicko-náboženských koncepcí ajatolláha Chomejního. Je zajímavé, že i tak navzájem odlišní prezidenti jako současný Rouhání a dřívější Ahmadínežád do mantinelů této koncepce spadají,“ říká expert na Blízký východ Marek Čejka.