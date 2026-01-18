Syrská armáda vzala Kurdům největší ropné pole a přehradu


Syrská armáda pokračuje v ofenzivě proti kurdských jednotkám na severu a východě země. Síly Damašku ovládly klíčové ropné pole a také největší přehradu v zemi, píše agentura AFP. Zdroj ze syrských kmenů spřízněných s vládou v Damašku potvrdil televizi al-Džazíra, že bojovníci převzali kontrolu nad některými oblastmi ve městě Rakká.

Kurdské úřady zavedly v provincii Rakká zákaz vycházení poté, co armáda vyhlásila úsek území jihozápadně od řeky Eufrat za „uzavřenou vojenskou zónu“. Právě v Rakká zůstávají uvěznění bývalí bojovníci takzvaného Islámského státu. Kurdové varují, aby neklid v oblasti neumožnil probuzení spících teroristických buněk.

Střety vypukly poté, co selhala dohoda o stažení kurdských sil z oblastí poblíž Aleppa východně od Eufratu, přičemž obě strany hlásí oběti. Z porušení ujednání se obviňují obě strany. Armáda v sobotu informovala, že převzala kontrolu nad městy Dajr Háfir a Maskana na severu země, obsadila i dvě ropná pole Súfján a Saurá.

V neděli dobyla další strategická místa, včetně ropného pole Al-Umar, označovaného za největší v zemi. Syrská vláda také oznámila, že její jednotky převzaly kontrolu nad městem Tabka a blízkou Eufratskou přehradou, která je největší v Sýrii. Zpravodaj AFP potvrdil, že vládní síly s obrněnými vozidly a tanky jsou rozmístěny po celém městě Tabka, kde jsou zavřené obchody.

Syrské síly ovládly dvě kurdská města a ropná pole
Syrské demokratické síly ve městě Dajr Háfir

Ztrátou ropných polí přijdou kurdské jednotky o významný zdroj příjmů, napsala agentura Reuters. Podle AFP kurdské úřady vyzvaly k demonstracím na podporu SDF. Znepokojení nad sílícím násilím vyjádřil v neděli i francouzský prezident Emmanuel Macron, který o situaci hovořil se svým syrským protějškem Ahmadem Šarou.

Kurdové chtějí ústavní změny

Dočasný prezident Šará v novém dekretu uznal národní práva Kurdů a kurdštinu prohlásil za úřední jazyk, menšina ale tento krok považuje za nedostatečný a žádá změnu ústavy.

Šaráova vláda loni nařídila rozpuštění různých ozbrojených skupin a jejich začlenění do nových bezpečnostních složek státu. Kurdy vedené Syrské demokratické síly (SDF) se tomu ale vyhýbají, navzdory tomu, že loni v březnu podepsaly s vládou dohodu o integraci ozbrojenců aliance do vládních složek. Dohodu se dosud nepodařilo naplnit, stejně jako obdobné ujednání z října.

Kurdové usilují o větší nezávislost. Šará ale upevňuje vztahy s Ankarou
Příslušníci Kurdy vedených Syrských demokratických sil

SDF během občanské války dobyly rozsáhlá území v severní a severovýchodní Sýrii, včetně ropných a plynových polí, a vytvořily tam de facto autonomii, kterou ale neuznala Asadova vláda a ani ta současná.

