Nejčastěji Slovensko, Polsko a Čína. Grafika ukazuje, které státy Zeman během prezidenství navštívil

Při svých čtyřech cestách do Maďarska se Zeman také věnoval tématům terorismu a migrace. Uprchlickou krizi v roce 2019 přirovnal k „invazi“ Osmanské říše a Maďarsko označil za obránce „evropské kultury“. V zemi také opakovaně vyslovil podporu Visegrádské skupině. Též Belgii navštívil Zeman čtyřikrát, a to zejména kvůli summitům NATO a jednáním v Bruselu.

Rusko by se mohlo stát členem EU, řekl v minulosti Zeman v Moskvě

Většinu svého působení v prezidentském úřadu Zeman prosazoval blízké vztahy s Ruskem (s výraznou kritikou přišel po loňské Putinově agresi vůči Ukrajině). Do Ruska poprvé zamířil v roce 2014 na zahájení olympijských her v Soči. V Moskvě o rok později přirovnal konflikt na východě Ukrajiny k občanské válce ve Španělsku ve třicátých letech a prosazoval zrušení sankcí. Stanici Kommersant FM také řekl, že by se Rusko do dvaceti let mohlo stát členem Evropské unie.

V roce 2017 pak opět apeloval na ukončení západních sankcí. „Přicházíte o naše skvělé sýry a jogurty,“ řekl Putinovi. V Soči také uvedl, že obsazený ukrajinský poloostrov Krym patří Rusku. Během cesty se ale ohradil proti článku na ruském webu Zvezda, podle jehož pisatele mělo být Československo vděčné za okupaci v roce 1968.