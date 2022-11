Lidé dostávají do schránek nové ceníky energií. Ne vždy jim mohou rozumět, upozorňují odborníci

Může mi firma při zafixované ceně tuto navýšit bez oznámení a bez mého souhlasu?

„Nesmí, vždy to musí oznámit. Záleží ale na typu produktu, protože když máme smlouvu na dobu neurčitou bez garantované ceny, tak stačí, když dodavatel novou cenu vyvěsí na webových stránkách. Většina dodavatelů je víc pro-klientská a posílá to adresně, nicméně třeba mailem, a to může spadnout do spamu,“ vysvětlil energetický analytik Jan Béréš.