Rozvody manželství s dětmi by se mohly zjednodušit. Poslanci připravují hned dvě možnosti

V podobných případech by tak nově mohlo být vše jednodušší. Ve sněmovně je návrh, podle kterého manželé, kteří sepíší dohodu o péči o děti, už nebudou muset k opatrovnickému soudu a rovnou by byli rozvedeni.

Přesto rozvod trval třičtvrtě roku. Nejprve proběhlo stání o péči o děti, pak museli k soudu znovu, a to kvůli rozvodu samotnému. „Není to žádoucí, kdybychom si třeba brali nějaké půjčky nebo dělali nějaké finanční transakce, o kterých ta druhá strana neví, nebo třeba nebude souhlasit,“ podotýká Sáblíková.

Někteří poslanci jsou proti

To, že by soud akceptoval dohodu rodičů a nezjišťoval by její obsah, se ale některým zákonodárcům nelíbí. „Vážně se obávám, že by zranitelnější strana byla v situaci, kdy by třeba mohla být nucena podepsat dohodu, třeba se vzdát dítěte, nebo rozdělit sourozence, která by ale nebyla rozhodně v zájmu dítěte,“ uvedla například poslankyně Eva Decroix (ODS).

S dalšími poslanci proto poslankyně připravila návrh, podle kterého by bylo naopak zrušeno rozvodové státní a zachováno to opatrovnické. Soudce by dohodu manželů ještě přezkoumal, teprve poté je rozvedl. „Aby dohoda o dětech respektovala jejich potřeby a práva,“ dodala členka sociálního výboru Pavla Pivoňka Vaňková (STAN).