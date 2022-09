ON-LINE: Povolební vyjednávání už začala. V Plzni byla rychlá, jinde koalice tak jasné nejsou

Výsledky v Praze byly kompletně známy až v neděli ráno, koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) ale už v sobotu večer avizovala, že pražský magistrát by ráda formovala na půdorysu vlády. Volební lídr Bohuslav Svoboda tedy hodlá jednat s Piráty a STAN, což je podle něj „jediné možné řešení“, protože řada projektů v hlavním městě potřebuje spolupráci s kabinetem. Naopak koalice s ANO je podle Svobody nepravděpodobná: „Obávám se, že má hnutí ANO naprosto rozdílné názory na politiku jako takovou, na to, jak by se měla politika v Praze a Praha vyvíjet. Proto považuji možnost, že bychom dospěli k nějaké shodě, za krajně nepravděpodobnou. Řeknu nulovou,“ nechal se slyšet. Sám Svoboda předeslal, že pokud SPOLU udrží vedení a budou mít silnou pozici, bude usilovat o primátorské křeslo. K jednání o povolebním postupu se chce sejít v neděli. O obhajobu primátorského postu bude usilovat i Zdeněk Hřib (Piráti). Strana chce zahájit koaliční jednání nejprve se současnými partnery, tedy Prahou sobě a STAN. Naproti tomu proti Svobodovi se Piráti před volbami vymezovali, což nezapomněl připomenout lídr pražské kandidátky ANO Patrik Nacher. Data z posledního okrsku převzal Český statistický úřad v 6.08! #ČSÚ #volby2022 — ČSÚ (@statistickyurad) September 25, 2022 Obdoba vládní koalice v podobě uskupení Společně (ODS, TOP 09) uspěla také v Brně. Nynější primátorka Markéta Vaňková (ODS) hodlá při vyjednáváních podle svých slov oslovit všechny subjekty v zastupitelstvu a hledat s nimi programové průniky. V sobotu večer odmítala říct, koho pro spolupráci upřednostňuje. Nabízí se zachování stávající koalice s KDU-ČSL, Piráty a ČSSD, ale také nová koalice s hnutím ANO, které skončilo na druhém místě. Jednání o nové koalici už začala v Ostravě, kde s velkým odstupem zvítězilo ANO. Ostravský primátor Tomáš Macura ještě před volbami hovořil o tom, že by se nebránil pokračování dosavadní radniční koalice ANO, lidovců, Pirátů a ODS. V sobotu večer připustil, že už vede první jednání, která mají pokračovat v neděli. „Výchozí debata bude vycházet z toho, jak dneska funguje vedení města. To znamená de facto my, koalice SPOLU a Piráti. Takhle to jednání chci začít a určitě se chci potkat i s hnutím Ostravak,“předeslal Macura s tím, že oslovit nezamýšlí SPD a Ostravskou levici, což jsou komunisté s nezávislými kandidáty. „Mám problém i se Starosty pro Ostravu s ohledem na to, jakou kampaň vedli i vůči mně osobně,“ dodal. V Plzni půjde vítěz do opozice Jasno už je v Plzni. Ačkoliv volební prvenství si připsala koalice SPOLU, v radě města nezasedne. Těsně druhé ANO se totiž dohodlo s Piráty a Starosty a získalo ještě dva další nezávislé zastupitele kandidující za SPD. Dohromady bude mít tato koalice 25 křesel v sedmačtyřicetičlenném zastupitelstvu. Primátorem se stane lídr kandidátky ANO Roman Zarzycký. V Liberci zahájili jednání o radniční koalici vítězní Starostové pro Liberecký kraj (SLK). Podle lídra kandidátky a primátora Jaroslava Zámečníka oslovili všechny strany s výjimkou SPD. Rozhovory by měly odstartovat v neděli odpoledne a Zámečník očekává, že budou pokračovat v dalších dnech. Dosavadní primátor se nechal slyšet, že „ve všech volebních programech konkurenčních stran se dá vždy najít něco zajímavého“. Lídryně kandidátky ANO Šárka Prachařová už avizovala, že hnutí je otevřeno pokračování koalice s SLK.

V neděli hodlá zahájit povolební jednání také ANO v Olomouci. Hnutí tam získalo téměř 32 procent hlasů a hodlá mít primátora – v čele města by tedy mohl nadále stát lídr kandidátky Miroslav Žbánek. ANO na jednání už pozvalo koalici SPOLU, která skončila na druhém místě, a rovněž se chce potkat se zástupci uskupení ProOlomouc, Pirátů a spOLečně. Žbánek očekává, že při vyjednáváních se budou řešit funkce v městské radě i pohled na řešení klíčových témat pro nadcházející měsíce a roky. „Koalice před čtyřmi lety začínala v době hospodářské konjunktury a poměrně optimistických výhledů. Ta současná situace při tvorbě koalice je úplně jiná. Máme za sebou téměř tři roky krizového řízení a před sebou hospodářskou krizi, energetickou krizi a rozbíhající se epidemii koronaviru,“ shrnul. České Budějovice mohou mít první primátorku V Českých Budějovicích zvítězila ODS, přičemž preferenční hlasy vynesly Martina Kubu z osmého na první místo. Jihočeský hejtman se i přes podporu nechystá usilovat o post primátora nebo náměstka. V čele města by jako první žena v historii mohla stanout lídryně českobudějovické ODS Dagmar Škodová Parmová. O nové koalici chce vítězná strana začít jednat v neděli. Škodová Parmová v sobotu prohlásila, že vzhledem k možnostem koaličních partnerů jí mrzí výsledek SPD. Ta se poprvé dostala do českobudějovického zastupitelstva a má čtyři křesla, pro ODS ale podle Kuby nepřipadá jako radniční partner v úvahu.

Odkaz Vše o komunálních volbách

Už v sobotu večer se sešly strany úspěšné ve volbách v Hradci Králové. Ačkoliv jasné vítězství zde slaví ANO, o vzájemné dohodě diskutuje pětice subjektů: Hradecký demokratický klub (HDK) a TOP 09, ODS, Piráti, hnutí Rozvíjíme Hradec a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Lídr kandidátky ODS Miroslav Hloušek prohlásil, že takovou koalici bere jako „velice realistickou“. Pokud se strany dohodnou, vítězné ANO nechají v opozici spolu s SPD. Pět subjektů by se mělo sejít v příštím týdnu k rozhovorům, během nichž si sdělí programové priority a představy o rozdělení postů ve vedení radnice. Jednání potvrdila rovněž jednička koalice HDK a TOP 09 Pavlína Springerová. Lídr Pirátů Pavel Vrbický předpokládá, že hovory o koalici budou dlouhé a těžké. Hodlá diskutovat o všech variantách, kromě vlády s ANO či SPD. Od podzimu 2020 vládla v Hradci koalice ODS a ANO, vítězné hnutí by v ní chtělo pokračovat. Jednat chce ale se všemi stranami, protože pouze s ODS by šlo o menšinovou koalici. Úspěchy ANO Lepší pozici má ANO v Ústí nad Labem, kde získalo přes osmadvacet procent hlasů a třináct křesel v zastupitelstvu. Podobně jako v jiných krajských městech i zde lídr kandidátky a současný primátor Petr Nedvědický avizuje vyjednávání se všemi uskupeními. „Oslovíme v pořadí od nejsilnějšího klubu k tomu nejslabšímu,“ nastínil v sobotu večer. Partnerem na radnici by se mohla hnutí ANO stát například koalice SPD s Trikolorou, alespoň z pohledu lídra uskupení Bohumila Ježka (SPD): „S ANO bychom to viděli reálně, máme to vyzkoušeno i na parlamentní úrovní, takže by se to dalo.“ Na většinu v 37členném zastupitelstvu by ale osmnáct mandátů ANO a SPD s Trikolorou nestačilo. Vítězství slavilo ANO také v Pardubicích, kde už našlo prvního partnera pro budoucí koalici – uskupení Žijeme Pardubice. „S ostatními jednáme, ale není nic definitivního,“ konstatoval lídr ANO Jan Nadrchal s tím, že by se mu zamlouvala širší koalice. „S hnutím ANO jsme si plácli a dohodli se, že v jednáních bychom rádi pokračovali společně v tandemu,“ potvrdil sociální demokrat Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice. Dodal, že s ANO má uskupení velkou programovou shodu.

Na druhém místě v Pardubicích skončila koalice SPOLU. Lídr Jan Mazuch (ODS) absolvoval dle svých slov už v sobotu jednání s demokratickými stranami a setkání budou pokračovat. „Pro nás je důležité, abychom měli co největší vliv na to, jak bude město řízené a jak bude fungovat,“ zdůraznil Mazuch. Nová koalice se rýsuje ve Zlíně. Lídr vítězného hnutí ANO Jiří Korec si hodlá znovu nárokovat post primátora. Avizoval také, že v jedenačtyřicetičlenném zastupitelstvu nechce jen těsnou většinu, představuje si koalici s 25 a více hlasy. Už v sobotu pozval zástupce ODS, lidovců a Pirátů a následně sdělil, že základ nové koalice je dohodnut. Korec by také rád zachovat půdorys dosavadní koalice, v níž kromě zmíněných stran figurovali také Starostové. „Fungovala dobře bez větších problémů. Když už problémy byly, vyříkali jsme si to za zavřenými dveřmi,“ ocenil zpětně. Otazníky panují kolem hnutí STAN, které poškodila kauza Dozimetr spjatá se zlínským lobbistou Michalem Redlem. „Na městě bylo vše transparentní. Díky mezilidské zkušenosti jsme je neodepsali. Držíme linku, byli bychom sami proti sobě, kdybychom najednou otočili a začali říkat, že jsme je nikdy neměli rádi a spolupracovat s nimi nechceme. Za mě jsou k jednání a je spíše otázkou u případných koaličních partnerů, jak se k tomu budou stavět,“ prohlásil Korec. Jednání o koalici budou podle něj pokračovat v pondělí s tím, že se ANO chce potkat se všemi. Nejasná jednání Naopak v Jihlavě vítězné ANO podle jeho lídra Radka Popelky čeká tvrdá práce při domlouvání koalice. Padesátitisícové město poslední čtyři roky řídilo Fórum Jihlava s ODS, lidovci, Piráty a koalicí Žijeme Jihlavou, v níž je teď TOP 09 se Zelenými. Hnutí ANO, které vyhrálo i minulé volby, skončilo po minulých volbách v opozici. „Volební matematika je poměrně širší,“ poznamenal Popelka v sobotu a odmítal předjímat, jak by mohla budoucí spolupráce na radnici vypadat. Rovněž Petr Ryška z ODS očekává širší jednání a další postup je podle něj otevřený. Spolupráci s ostatními se nebrání lídr kandidátky SPD Petr Paul. „My k nikomu žádnou zášť nechováme,“ řekl. Například Starostové ale avizovali, že jednání o účasti v koalici se nebrání, vyloučili ale spolupráci právě s SPD. Široké možnosti má ANO také v Karlových Varech. I zde zvítězilo, a to se značným náskokem, v 35členném zastupitelstvu má čtrnáct křesel, přičemž druhé nejsilnější hnutí Karlovaráci má mandátů pět. Lídryně ANO Andrea Pfeffer Ferklová hodlá postupně svolávat ostatní strany, které se dostaly do zastupitelstva. „Věřím, že se na nějaké koalici co nejdříve shodneme,“ uvedla s tím, že pořadí, v jakém bude ANO s ostatními subjekty jednat, se teprve bude řešit.