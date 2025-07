Poslední jednání „velké trojky“. V Postupimi Truman řekl Stalinovi o jaderné zbrani

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24 , ČTK , The National WW2 Museum , Vojenský historický ústav Praha , Wikipedie , Office of the Historian , Imperial War Museum

V Jaltě byla stanovena podoba okupačních zón v Německu a Stalin souhlasil s tím, že po porážce Berlína vstoupí do války proti Japonsku. Mimo to se podařilo dosáhnout i dohody o nových polských hranicích. „Západní spojenci odcházeli z konference vcelku spokojeni,“ konstatuje v textu na webu Vojenského historického ústavu Praha (VHÚP) Jaroslav Láník.

Americký prezident se také domníval, že sovětské požadavky usilující o kontrolu nad Polskem či o zisk území, která SSSR ztratil už na začátku století během konfliktu s Japonskem, v zásadě odpovídají tomu, o co v minulosti usilovalo už carské Rusko. Truman se proto podle National WW2 Museum neobával sovětských mocenských her v jiných částech světa. Přesto v řadě aspektů Truman vůči Stalinovi zaujímal ostřejší postoje než Roosevelt.

Na samotné konferenci se vedly spory zejména okolo reparací a ekonomické obnovy Německa. Stalinovým cílem totiž bylo poraženou zemi co nejvíce ochromit, aby do budoucna nepředstavovala hrozbu. Sověti proto prosazovali tvrdé reparace i velké územní ztráty a devastaci průmyslu. Rovněž požadovali co nejvyšší reparace na obnovu svého válkou poničeného území.

„Je pravda, že závěry týkající se Německa byly klíčové. Na druhou stranu tam byla zopakována celá řada věcí, které už byly dohodnuty a původně měly být součástí kapitulačního dokumentu, ale nestaly se. Nakonec byla podstatná část těchto bodů vyhlášena Berlínskými deklaracemi už na začátku června 1945,“ sdělil k závěrům Postupimské konference při jejím 75. výročí Kučera.

Spory okolo Polska a odsun Němců

Velkým tématem bylo také definitivní stanovení poválečných hranic Polska. Podoba východní hranice mezi Sovětským svazem a Polskem byla dohodnuta už na konferenci v Teheránu na konci roku 1943.

Výměnou za ztracené území mělo Polsko získat rozsáhlé oblasti předválečného Německa na linii Odra–Nisa, které na jaře 1945 Sovětský svaz svěřil pod polskou správu. „V Postupimi Stalin akorát oznámil, že se tak stalo,“ upřesnil Kučera s tím, že na konferenci se pak dohodlo, že území zůstanou pod polskou správou. Podle webu National WW2 Museum západní spojenci věřili, že „posun“ Polska na západ umožní vznik dostatečně silného státu, který bude fungovat jako nárazník mezi Německem a Sovětským svazem.

Definitivními se ale tyto změny měly stát až na základě podpisu mírové smlouvy mezi Polskem a Německem. K tomu ovšem došlo až před pětatřiceti lety. Velké spory se vedly i o složení polské poválečné vlády. Web Imperial War Museums ale konstatuje, že v otázce, co představuje „demokratické Polsko“, se Sověti se západními spojenci nikdy neshodli.

Web Office of the Historian upozorňuje také na to, že již před konáním konference Poláci začali z nově získaného území divokým způsobem vyhánět miliony Němců. Totéž se ostatně dělo i v Československu či Maďarsku. Mezi závěry Postupimské konference pak patřilo rovněž prohlášení, že tyto přesuny obyvatelstva by měly být prováděny řádným a humánním způsobem. Příslušné státy byly požádány, aby další deportace dočasně pozastavily. Důvodem byla mimo jiné obava z nestability v okupačních zónách, kam se vyhnaní lidé přesouvali. I proto existovaly snahy toto obyvatelstvo napříč zónami spravedlivě „rozdělit“.